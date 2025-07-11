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Haberler > Spor > Boga yan çizdi! Trabzon’un istediği yıldız Ada’ya gitmek istiyor 

Boga yan çizdi! Trabzon’un istediği yıldız Ada’ya gitmek istiyor 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Boga yan çizdi! Trabzon’un istediği yıldız Ada’ya gitmek istiyor 
Yerleşim Yeri, Leicester, Trabzonspor, Leeds United, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke’nin ısrarla istediği Nice forması giyen 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jeremie Boga yan çizdi. Boga, İngiliz ekibi Leeds United’dan gelen teklifi değerlendirmeye aldı.

Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke’nin alınmasını istediği en önemli isim olan Jeremie Boga’da pürüz çıktı.

TEKKE ÇOK İSTİYOR

Başkan Ertuğrul Doğan’ın da transferi için uğraştıklarını açıkladığı Fildişili yıldız, İngiliz ekibi Leeds United’dan gelen teklif sonrasında bordo mavilileri beklemeye aldı. Fransız ekibi Nice forması giyen 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu için başkan Doğan, Fransızların kapıyı 15 milyon avrodan açtığını ancak Tekke’nin ısrarı üzerine görüşmeleri sürdürdüklerini söylemişti. 

FİYATI EL YAKIYOR 

Jeremie Boga’nın, profesyonel futbol kariyerine başladığı ülke olan İngiltere’ye dönmeye olumlu baktığı ifade ediliyor. Daha önce Chelsea altyapısında U18, U21 ve U23 takımlarında forma giyen Boga, Birmingham’da da süre almış ancak Chelsea’nin A takımında kalıcı olamamıştı. Oyuncu, asıl çıkışını İtalya Serie A’da Sassuolo ve Atalanta formalarıyla gerçekleştirmiş, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 2023’te 17,5 milyon avroya Nice’e gitmişti. 

Geçen sezon Nice’te 24 maça çıkan Boga, üç gol atarken bir de asist yaptı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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