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Trabzonsporlu Denis Draguş, tekliflere kapıları kapattı 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonsporlu Denis Draguş, tekliflere kapıları kapattı 
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Golcü oyuncunun menajeri Sposato “Şehre bağlılık hissediyor ve kendisi tamamen Trabzonspor’a odaklanmış durumda. Bir yere gitmiyor” dedi...

Trabzonspor’da geçen sezon bekleneni veremeyen oyunculardan birisi de Denis Draguş’tu.

'GİDEBİLİR' RAPORU... 

Fatih Tekke’nin iyi bir teklif gelmesi durumunda satışına onay verdiği Rumen golcünün tavrı belli oldu: “Kalıyorum.” 2028’e kadar mukavelesi bulunan Dragus’a bazı teklifler olsa da o bordo mavili kulüpte kalıp kendini göstermeyi tercih ediyor ve bu nedenle de tekliflere kapalı. 

KENDİNİ ADADI 

26 yaşındaki Rumen ismin menajeri Enrico Sposato, transfer ve ayrılık iddiaları üzerine “Denis sadece Trabzonspor’a ve millî takıma odaklanmış durumda. Bu kulübün hak ettiği hedeflere ulaşmasına yardımcı olmaya kendini adadı. Tek düşüncesi bu.  Başka hiçbir şey düşünmüyor. Gerçekten büyülü bir şehir olan Trabzon’a karşı güçlü bir bağlılık hissediyor” diye konuştu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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