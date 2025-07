Spor, kültür ve sanat şehri: Trabzon şahlanıyor

Türkiye Gazetesi yazarı Hasan Sarıçiçek, bisiklet yarışı için gittiği Trabzon'da geçirdiği 3 günü kaleme aldı. 5-13 Temmuz'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ne denk gelen programında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile sohbet etme fırsatı da bulan Sarıçiçek, doğal güzelliğiyle öne çıkan Karadeniz şehrinden övgüyle söz ederek, "Defalarca gittiğim Trabzon'un fark edemediğim güzelliklerini gördüm, tanıdım ve mutlu oldum; tarih, kültür ve sportif anlamda" ifadelerini kullandı.

Hasan Sarıçiçek, "Horon gibi canlı, coşkulu, gecesi ve gündüzüyle heyecanlı bir şehir" diye tarif ettiği Trabzon'u yazdı.

Sarıçiçek'in "Trabzon şahlanıyor" başlıklı yazısı şöyle:

"Harikaydı her şey...

Fıkra gibi... Güler yüzlü, esprili, kıvrak zekalı, hazır cevap insanlar...

Karadeniz'in dalgalı karakterine has horon gibi canlı, coşkulu, gecesi ve gündüzüyle heyecanlı bir şehir...

Köklü medeniyeti, zengin tarihi, yüksek, sert ve engebeli eşsiz coğrafyasının ağır şartlarında olgunlaşan Karadeniz kültürünün bütün özelliklerini benliğinde toplamış, mert, açık sözlü, çalışkan, dayanıklı, dirençli ve 'Bize her yer Trabzon' diyecek kadar aidiyet duygusu yüksek karakteristik insanların şehri...

Üç gün öyle güzel geçti ki anlatamam... Gran Fondo; sportif, kısa ve uzun mesafeli, toplu katılımlı bisiklet yarışları bahane... Defalarca gittiğim Trabzon'un bugüne kadar fark edemediğim güzelliklerinin gördüm, tanıdım ve mutlu oldum; hem tarih, kültür ve hem de sportif anlamda. Oteller, kentsel dönüşümle gonca gül gibi yeniden yapılandırılan şehir turizme bir canlılık getirmiş, fındık ve balıkçılık gelirini sollamış turizm gelirleri.

Maraş caddesine açılan o küçücük meydan Paris'teki Vendôme Meydanı gibi canlı... Mısırlılar, Suudlar, Katarlılar, her milletten insan mevcut. Çarşı - pazar hareketli, esnaf memnun.

34 noktada 394 etkinlik

Trabzon Kültür Yolu Festivali ile çakışmaz mı bizim program... Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile doyasıya sohbet ediyoruz. Tam bir icraat adamı...

Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında ulusal ve uluslararası anlamda Trabzon'u daha iyi tanıtatabilmek için 34 ayrı noktada 394 etkinlik düzenlemişler.

Başkan Genç diyor ki; 'Trabzon’umuzun alametifarikası tarih, spor, kültür ve sanat şehri olmasıdır. İşte bu festival de şehrimizin bu yönlerini güçlendiren, yaşatan ve tanıtan çok kıymetli bir organizasyondur.'

Ahmet Metin Genç

Kimler yoktu ki...

Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki programda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Vali Aziz Yıldırım, Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Selim Terzi, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Kültür ve Trabzon İl Müdürü Tamer Erdoğan ve çok sayıda davetli yer aldı.

Gelen mutlu ayrılmalı

Başkan Ahmet Metin Genç'e şehirdeki konaklama kapasitesini soruyorum, 'Tesis eksiğimiz yok, işletmecilik açısından da sıkıntımız yok, Trabzon'a gelen memnun ayrılıyor' diyor ekliyor:

'Son bir yılda bakanlık turizm işletme belgeli tesis sayımız yüzde 45,9 artarak 162'e yükseldi. Bu sayı az değil.

Turizm işletmecilerimizi, çarşı ve pazar esnafını ziyaretlerimde 'Müşteri memnunihyeti'nin esas olduğuna dikkat çekiyor ve 'Fahiş fiyat artışı olmasın' diyorum. Sağ olsun esnafımız şu ana kadar gelen ciddi bir şikayet yok.

Müjdeler üst üste

-Ulaşım? Özellikle de Rize'ye giden yol tıkandığında trafik felç oluyor bunu nasıl çözeceksiniz?

Başkan Ahmet Metin Genç diyor ki; 'Trafiği rahatlatmak adına Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı'ndan başlayan Kanuni Bulvarı, Akyazı, Beşirli, Karşıyaka, Aydınlıkevler, Erdoğdu, Bahçecik, Yenicuma, Esentepe, Boztepe, Çukurçayır ve Akoluk'u birleştirecek muazzam bir yatırımız var hem metro hem de yol olarak.

Sadece o güzergah değil bütün şehri hatta Trabzon-Erzurum karayoluna bağlanacak çevre illerimizi kapsayan bağlantı yolları için 17 tünel, 55 köprü ve 28 kilometre uzunluğundaki bir yol inşa ediyoruz.'

Özetlersek defalarca gittim şehir atağa kalkmış adeta şahlanıyor, Trabzon."