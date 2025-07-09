Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Yeni sezona geri sayım

Kanal D ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana güçlü senaryosu, etkileyici oyunculuk performansları ve duygusal sahneleriyle dikkat çeken Uzak Şehir dizisinin 2. sezon hazırlıkları sürüyor. 28. bölümüyle sezon finali yapan dizinin yeni sezona dair detayları netleşmeye başlarken, izleyiciler Uzak Şehir 2. sezon ne zaman başlayacak sorusuna cevap arıyor.

Yayınlandığı ilk sezon boyunca geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alan Uzak Şehir 2. sezon için yapım şirketinden sevindirici haber geldi. Kanal D yönetimi ve proje ekibi, dizinin 2. sezonunun onaylandığını duyurdu. Peki, Uzak Şehir ne zaman başlayacak?

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, ilk sezonunun ardından yaz tatiline girdi. 28. bölümüyle sezon finali yapan yapımın yeni sezon bölümleri için izleyiciler sabırsızlanıyor.

Senaryo çalışmalarına yaz boyunca devam eden ekip, çekimlere ağustos ayında yeniden başlayacak. Dizinin ikinci sezonunun 16 ya da 23 Eylül 2025 Pazartesi günü izleyiciyle buluşması bekleniyor. Yayın tarihi netleştiğinde resmi duyuru yapılacak.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON OLACAK MI?

Dizinin ikinci sezonu için hazırlıklar resmen başlamak üzere. Kanal D ve yapımcı ekip Uzak Şehir’in başarılı reytingleri sayesinde 2. sezonu onayladı. Uzak Şehir yeni sezon için geri sayım başladı.

UZAK ŞEHİR 2. SEZON NE ZAMAN?

Yeni sezonun eylül ayında Kanal D ekranlarında yayınlanması planlanıyor. Tatil sonrası sete dönecek olan ekip, çekimlerini tamamladıktan sonra diziyi eylül ortasında izleyiciyle buluşturacak.

Yeni sezonun 16 veya 23 Eylül 2025 Pazartesi akşamı başlaması öngörülüyor.

UZAK ŞEHİR FİNAL Mİ YAPTI?

Uzak Şehir dizisi final yapmadı, yalnızca sezon finali ile ekranlara kısa bir ara verdi. 2 Haziran 2025 Pazartesi günü yayınlanan 28. bölüm, dizinin 1. sezonuna noktayı koydu.