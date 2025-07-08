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Eşref Rüya ne zaman başlayacak? Sevilen dizinin 2. sezon tarihi gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eşref Rüya ne zaman başlayacak? Sevilen dizinin 2. sezon tarihi gündemde
Yeni Sezon, 2. Sezon, Kanal D, Ekim, Haber
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Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eşref Rüya, sezon finalinin ardından yeniden gündemde. Eşref Rüya ne zaman başlayacak, Eşref Rüya 5. sezon ne zaman merakla takip ediliyor.

İlk sezonun final bölümüyle heyecanı zirveye taşıyan Eşref Rüya'nın yeni sezona ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor. Sezon finalinde yaşanan kritik olaylar 2. sezona dair gelişmeler için de merak uyandırdı. Peki, Eşref Rüya ne zaman başlayacak, Eşref Rüya 5. sezon ne zaman?

Eşref Rüya ne zaman başlayacak? Sevilen dizinin 2. sezon tarihi gündemde - 1. Resim

EŞREF RÜYA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 18 Haziran 2025’te yayınlanan sezon finaliyle ilk sezonunu tamamlayan dizinin ikinci sezonuna dair henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı.

Kulis bilgilerine göre dizinin çekimlerine yaz sonunda başlanması planlanıyor. Eşref Rüya yeni sezonun Eylül ya da Ekim 2025'te yeniden izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Eşref Rüya ne zaman başlayacak? Sevilen dizinin 2. sezon tarihi gündemde - 2. Resim

EŞREF RÜYA 2. SEZON NE ZAMAN?

Eşref Rüya'nın 2. sezonunun çekimlerine Ağustos ayında başlanacağı tahmin ediliyor. Dizinin yeni sezonunun, geçtiğimiz sezonda olduğu gibi Çarşamba akşamları saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanması öngörülüyor.

Kanal D yönetimi tarafından resmi bir tarih duyurulmasa da dizinin Eylül ya da Ekim ayında yeni sezonla ekranlara dönmesi heyecanla bekleniyor.

Eşref Rüya ne zaman başlayacak? Sevilen dizinin 2. sezon tarihi gündemde - 3. Resim

EŞREF RÜYA SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

İlk sezonun finalinde Kadir'in ihanetini öğrenen Yakup Baba ile yaşanan yüzleşme ölümle sonuçlandı. Yakup Baba'nın kaybı Eşref'i harekete geçirirken, Kadir'in adamlarıyla çıkan çatışmada Gürdal vuruldu.

Yine de Gürdal’ın akıbeti belli olmadı. Sezon finalinde yaşanan bu dramatik gelişmeler 2. sezonda olayların daha da karmaşık bir hal alacağının sinyalini verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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