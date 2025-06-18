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Eşref Rüya Gürdal ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu? Necip Memili oynuyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eşref Rüya Gürdal ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu? Necip Memili oynuyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eşref Rüya’nın 13. bölüm sezon finalinde Kadir’in liderlik hamlesi ve Eşref’e hazırladığı sürpriz izleyicileri merak ettirdi. Gürdal'ın fragmanda vurulmasıyla akıbeti ve Necip Memili’nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu.

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya, 18 Haziran 2025 Çarşamba akşamı saat 20:00’da yayınlanacak 13. bölüm sezon finaliyle izleyicilere nefes kesen anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Necip Memili'nin oynadığı karakterin vurulması Gürdal ölüyor mu, Necip Memili diziden ayrılıyor mu sorularını merak ettirdi. 

EŞREF RÜYA GÜRDAL ÖLÜYOR MU?

Eşref Rüya’nın 13. bölüm sezon finalinde, Gürdal Bozok’un (Necip Memili) kaderi izleyiciler için büyük bir soru işareti. “Deli Gürdal” lakaplı, Eşref Tek’in sağ kolu olan karizmatik ve gözü kara karakter, Kadir’in Yetimler üzerindeki liderlik hamlesi sırasında beklenmedik bir baskına uğruyor.

Fragmanlarda, Gürdal ve Müslüm’ün (Tolga Tekin) çatışma anında köşeye sıkıştığı sahneler, hayranlar arasında “Gürdal ölecek mi?” sezon finalinde belli olacak.

Kadir’in Eşref’in ekibini zayıflatmak için düzenlediği bu tuzak sonrası dizide sezon finalinde yaralanan veya ölen karakterlerin olup olmayacağını merak ediliyor.

Eşref Rüya Gürdal ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu? Necip Memili oynuyor - 1. Resim

NECİP MEMİLİ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Necip Memili’nin canlandırdığı Gürdal Bozok’un diziden ayrılacağına dair iddialar oyuncunun  13. bölüm fragmanındaki çatışma sahneleri sonrası geldi. Ancak yapım ekibi veya Kanal D'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Eşref Rüya Gürdal ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu? Necip Memili oynuyor - 2. Resim

NECİP MEMİLİ EŞREF RÜYA'DAN AYRILIYOR MU?

Necip Memili’nin diziden ayrılacağına dair resmi bir açıklama yok. Fragmandaki sahneler ayrılık söylentilerini artırdı. İkinci sezonda karakterin hikayesinin devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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