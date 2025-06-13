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Eşref Rüya Yakup Baba ölecek mi? 13. bölüm fragmanı sonrası merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eşref Rüya Yakup Baba ölecek mi? 13. bölüm fragmanı sonrası merak ediliyor
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Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya’nın 12. bölümünde Yakup Baba’nın sağlık sorunları ve liderliği Eşref’e devretmesi, karakterin ölüp ölmediği sorusunu gündeme getirdi. 13. bölüm fragmanındaki Kadir’in hamlesi, izleyicileri meraklandırdı. Eşref Rüya sezon finali 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı dizinin takipçileri araştırıyor.

Eşref Rüya dizisinin 12. bölümü, Yakup Baba’nın sağlık sorunları ve “Yetimler” örgütünün liderliğini Eşref’e bırakmasıyla izleyicileri ekran başına kilitlerken 13. bölüm fragmanında Kadir’in hamlesi, Yakup Baba’nın akıbetiyle ilgili soru işaretlerini artırdı. Eşref'in Nisan'la "Yetimler"i bırakıp gitme ihtimali Eşref Rüya sezon finalinin merak edilen konularından biri. 

EŞREF RÜYA YAKUP BABA ÖLECEK Mİ?

Yakup Baba, Eşref Rüya dizisinde “Yetimler” örgütünün kurucusu ve lideri olarak  “Yakup Baba” olarak nam salmış bir karakter.

12. bölümde sağlık sorunları nedeniyle liderliği Eşref’e devretmesi, izleyiciler arasında “Yakup Baba ölecek mi?” sorusunu gündeme getirdi. Sosyal medyada hayranlar Yakup Baba’nın diziden ayrılabileceği ihtimalini tartışıyor.

Eşref Rüya Yakup Baba ölecek mi? 13. bölüm fragmanı sonrası merak ediliyor - 1. Resim

Bazı kullanıcılar, Kadir’in 13. bölüm fragmanında Yakup Baba’ya karşı yaptığı hamlenin ölümle sonuçlanabileceğini iddia ederken bir kesimde bunun bir senaryo oyunu olabileceğini öne sürdü.

Macit Koper’in canlandırdığı Yakup Baba, az konuşan, istişareyi seven ve son sözü söyleyen bir lider olarak dizinin en kilit karakterlerinden biri.

12. bölümde Eşref’e “Yetimler ve sevda arasında bir seçim yap” demesi sezon finali öncesi izleyicileri heyecanlandırmıştı. Ancak Yakup Baba’nın sağlık sorunlarının nasıl sonuçlanacağı veya Kadir’in hamlesinin ne anlama geldiği henüz netlik kazanmadı.

Hayranlar, 18 Haziran 2025’te yayınlanacak 13. bölümde, yani sezon finalinde bu soruların cevap bulmasını bekliyor. 

Eşref Rüya Yakup Baba ölecek mi? 13. bölüm fragmanı sonrası merak ediliyor - 2. Resim

EŞREF RÜYA 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? (SEZON FİNALİ)

Eşref Rüya’nın 13. bölüm fragmanı, 12. bölümün yayınlandığı 4 Haziran 2025 akşamından kısa bir süre sonra sadece Yandex'te yayınlandı. Fragman, Kadir’in Yakup Baba’ya yönelik beklenmedik hamlesiyle izleyicileri şaşırtırken Eşref ve Nisan hikayesinin nasıl sonlanacağı merak edildi. Nisan bir parkta Eşref'in gelmesini beklediği sahnenin nasıl sonlanacağı sezon finalinde çözülmesi bekleniyor.

Eşref Rüya Yakup Baba ölecek mi? 13. bölüm fragmanı sonrası merak ediliyor - 3. Resim

Yakup Baba’nın Eşref’e verdiği “Yetimler ya da sevda” sözünün yankıları fragmanda hissedildi. Kadir’in hırslı ve liderlik tutkusuyla dolu karakteri, Yakup Baba’ya karşı bir ihanet planı içinde gibi görünürken Eşref’in bu kaosun ortasında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. 

Eşref Rüya Yakup Baba ölecek mi? 13. bölüm fragmanı sonrası merak ediliyor - 4. Resim

MACİT KOPER DİZİDEN Mİ AYRILIYOR?

12. bölümde Yakup Baba’nın sağlık sorunları nedeniyle liderliği Eşref’e devrettiği görülüyor ancak ölümü açıkça gösterilmedi. 13. bölüm fragmanında Kadir’in hamlesi, ölüm ihtimalini gündeme getirdi. Yakup Baba rolünü canlandıran Macit Koper'den veya yapım ekibinden karakterin diziden çıktığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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