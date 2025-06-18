Eşref Rüya sezon finalinde ne oluyor? 13. bölüm sezon finaline geri sayım

Eşref Rüya, 13. bölüm sezon finaliyle nefes kesiyor. Kadir’in Yakup Baba’nın mührünü ele geçirip Yetimler’in liderliğine soyunması ve Eşref’e hazırladığı sürpriz, diziyi zirveye taşıyor. Eşref Rüya sezon finali 18 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

Kanal D’nin iddialı yapımı Eşref Rüya, 18 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’de yayınlanacak 13. bölüm sezon finaliyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı dizi, Eşref ve Kadir arasındaki gerilim, Nisan’ın duygusal ikilemi ve Yetimler’in liderlik savaşlarıyla sezon finali yapıyor.

EŞREF RÜYA SEZON FİNALİNDE NE OLUYOR? (13. BÖLÜM ÖZETİ)

Eşref Rüya’nın 13. bölüm sezon finalinde, Kadir’in (Görkem Sevindik) hırsı ve ihanet dolu planları dizinin merkezine yerleşiyor.

Kadir’in Yetimler içindeki gizli oyunlarını ifşa olur. Yakup Baba, Kadir’in liderlik hırsını öğrenince ona hesap sorar ancak yaşadığı bu büyük hayal kırıklığına dayanamayarak öldüğü düşünülüyor.

Bu sırada Nisan (Demet Özdemir) ve Eşref arasındaki ilişki, Komiser Çiğdem’in (Büşra Develi) müdahalesiyle çıkmaza girer.

Kadir, Yakup Baba’nın mührünü ele geçirerek Yetimler’in liderliğini ilan eder ve Eşref’i (Çağatay Ulusoy) tutsak ederek “Her gün elimi öpeceksin Eşref,” diyerek onu kendi kontrolü altına almaya çalışır.

Çiğdem, Nisan’a Eşref’in asıl hayalinin çocukluk aşkı Rüya’ya kavuşmak olduğunu söyler ve Nisan’ı tutsak Eşref’in yanına götürerek duygusal bir yüzleşmeye zemin hazırlar.

Eşref, Yakup Baba’nın ölümünü öğrenince Kadir’le hesaplaşmak için harekete geçer ve “Tahtını, tacını başına yıkmaya geldim,” diyerek büyük bir yüzleşmeye hazırlanır.

Ancak Kadir’in Eşref’e hazırladığı sürpriz, fragmanlarda ipucu verilen beklenmedik bir hamleyle tüm dengeleri altüst eder.

EŞREF RÜYA 13. BÖLÜM SEZON FİNALİ YAYINLANDI MI?

Eşref Rüya’nın 13. bölüm sezon finali, 18 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanacak ve henüz ekrana gelmedi.

Dizi, 12. bölümün ardından yayınlanan üç fragmanla izleyicilerin merakını zirveye taşıdı. Fragmanlar, Kadir’in Eşref’i hapsettiği, Nisan’ın Eşref için yalvardığı ve Gürdal’ın çatışmada vurulduğu sahnelerle dikkat çekiyor.

EŞREF RÜYA İKİNCİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşref Rüya’nın ikinci sezonu onaylandı ancak kesin başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Eylül veya ekim aylarında ekrana dönmesi bekleniyor.