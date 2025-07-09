Gelin dehşeti! Kayınvalidesini önce saçlarından sürükledi, sonra merdivenlerden itti

Hindistan’ın Ghaziabad kentinde yaşlı bir kadın, gelini ve gelinin annesi tarafından evinin önünde önce darp edildi ardından da merdivenlerden itildi. Olay anları güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Dehşete düşüren olay Hindistan’ın Ghaziabad kentinde 1 Temmuz’da yaşandı. Akanksha isimli gelin, kayınvalidesi Sudesh Devi'yi kendi evinin önünde darp etti. Korkunç olay ise güvenlik kameraları tarafından anbean kayda alındı.

SAÇLARINDAN SÜRÜKLENDİ

Görüntülerde hararetli tartışma esnasında kayınvalidenin saçlarından sürüklenerek darp edildiği anlar yer alıyor.

India Today’in haberine göre, olayın ardından gelininden şikayetçi olan Devi’nin dilekçesi başta işleme alınmasa da daha sonra kayıtlara geçti. Mağdur Sudesh Devi, gelini Akanksha'nın evlendikten sonra kendisine hakaret ve küfürlerle saldırdığını da ekleyerek şikayette bulundu, ancak henüz somut bir adım atılmadı.

Kavinagar polis karakolu sorumlusu Yogendra Malik, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.