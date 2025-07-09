Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Gelin dehşeti! Kayınvalidesini önce saçlarından sürükledi, sonra merdivenlerden itti

Gelin dehşeti! Kayınvalidesini önce saçlarından sürükledi, sonra merdivenlerden itti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gelin dehşeti! Kayınvalidesini önce saçlarından sürükledi, sonra merdivenlerden itti
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın Ghaziabad kentinde yaşlı bir kadın, gelini ve gelinin annesi tarafından evinin önünde önce darp edildi ardından da merdivenlerden itildi. Olay anları güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Dehşete düşüren olay Hindistan’ın Ghaziabad kentinde 1 Temmuz’da yaşandı. Akanksha isimli gelin, kayınvalidesi Sudesh Devi'yi kendi evinin önünde darp etti. Korkunç olay ise güvenlik kameraları tarafından anbean kayda alındı.

SAÇLARINDAN SÜRÜKLENDİ

Görüntülerde hararetli tartışma esnasında kayınvalidenin saçlarından sürüklenerek darp edildiği anlar yer alıyor.

Gelin dehşeti! Kayınvalidesini önce saçlarından sürükledi, sonra merdivenlerden itti - 1. Resim

India Today’in haberine göre, olayın ardından gelininden şikayetçi olan Devi’nin dilekçesi başta işleme alınmasa da daha sonra kayıtlara geçti. Mağdur Sudesh Devi, gelini Akanksha'nın evlendikten sonra kendisine hakaret ve küfürlerle saldırdığını da ekleyerek şikayette bulundu, ancak henüz somut bir adım atılmadı.

Kavinagar polis karakolu sorumlusu Yogendra Malik, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın eski yıldızı yeniden Süper Lig'de! 4 yıl sonra imzayı attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suriye ile ABD arasında kritik temas! Şara, Barrack'la bir araya geldi - DünyaSuriye ile ABD arasında kritik temas!Fransa’da siyasi deprem! Polis muhalefet partisi merkezine baskın düzenledi - DünyaGenel merkeze polis baskın düzenlediGazze kasabı Netanyahu’nun koltuğu sallanıyor! İsrail Yüksek Mahkemesi’ne başvurdular: Görevden alınabilir - Dünya"Netanyahu görevden alınabilir"Havada feci kaza! İki uçak kafa kafaya çarpıştı - DünyaHavada feci kaza! İki uçak kafa kafaya çarpıştıABD Başkan Yardımcısı Vance Müslümanları hedef gösterdi! - DünyaABD Başkan Yardımcısı Müslümanları hedef gösterdi!Fransa’da yangın kontrolden çıktı! Havalimanı kapatıldı, evler boşaltıldı - DünyaÜlkede yangın kontrolden çıktı! Havalimanı kapatıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...