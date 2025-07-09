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Böylesi 1908'den beri görülmedi! Güney Kore'de rekor sıcaklık sonrası acı haber: 7 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Böylesi 1908&#039;den beri görülmedi! Güney Kore&#039;de rekor sıcaklık sonrası acı haber: 7 kişi hayatını kaybetti
Sıcak Hava, Güney Kore, Sıcak Çarpması, Seul, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güney Kore aşırı sıcaklarla kavrulmaya devam ederken başkent Seul'de sıcaklık rekoru kırıldı. Yetkililer, yaz başından bu yana sıcak çarpmasına bağlı şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvuran bin 228 kişiden 7'sinin hayatını kaybettiği açıkladı.

Dünya küresel ısınmanın da etkisiyle yükselen sıcaklık değerleri ile mücadele ederken, Güney Kore'de kavurucu yazın bilançosu netleşmeye başladı.

Böylesi 1908'den beri görülmedi! Güney Kore'de rekor sıcaklık sonrası acı haber: 7 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

228 KİŞİ HASTANELİK OLDU,  7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'ndan (KDCA) yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs'tan bu yana ülke genelinde bin 228 kişinin sıcak çarpmasına bağlı semptomlar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurduğu, söz konusu hastalardan 7'sinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca geçen yılın aynı döneminde sıcaklığa bağlı ölüm vakalarının 3 olduğu aktarıldı.

Böylesi 1908'den beri görülmedi! Güney Kore'de rekor sıcaklık sonrası acı haber: 7 kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

BÖYLESİ 1908 YILINDAN BERİ GÖRÜLMEDİ

Aşırı sıcaklarla mücadele eden Güney Kore'de başkent Seul dün sıcaklık rekoru kırmıştı. Termometreler 37,7 dereceyi gösterirken, bunun söz konusu alanda istatistik tutulmaya başlanan 1908 yılından bu yana başkentte görülen en yüksek Temmuz başı sıcaklığı olduğu açıklanmıştı. Sadece dün ülke genelinde 238 kişinin sıcak çarpmasına bağlı semptomlar nedeniyle hastanelerin acil servislerine başvurduğu bildirilirken KDCA tarafından daha önce yapılan açıklamada, 2011 ile 2024 yılları arasında ise ülke genelinde toplam 238 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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