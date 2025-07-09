Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hindistan'da köprü çöktü, 4 araç nehre düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'da köprü çöktü, 4 araç nehre düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hindistan&#039;da köprü çöktü, 4 araç nehre düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'ın Gucerat eyaletindeki bir köprünün çökmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Dehşete düşüren olay Hindistan'da yaşandı. Hindustan Times gazetesinin haberine göre, eyaletin Vadodara ve Anand bölgelerini birbirine bağlayan 900 metre uzunluğundaki köprünün iki ayağı arasındaki bölüm çöktü.

KÖPRÜDEN GEÇEN 4 ARAÇ NEHRE DÜŞTÜ

Yetkililer, olay anında köprüden geçen 2 kamyon ve 2 kamyonetin nehre düştüğünü belirtti.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kurtarma ekiplerinin ivedilikle olay yerine intikal ettiğini aktaran yetkililer, ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.

Gucerat eyaletinin İçişleri Bakanı Harsh Sanghavi, yaptığı açıklamada, olay yerine üst düzey bir heyetin gönderildiğini ve Gucerat Başbakanı Bhupendra Patel'in konuyu yakından takip ettiğini bildirdi.

Başbakan Patel de açıklamasında, 1985'te inşa edilen köprünün bakımının düzenli olarak yapıldığını, kazanın kesin nedeninin araştırılacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İBB'den skandal karar! Doğal göl "hafriyat döküm alanı" ilan edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya’da kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaRusya’da kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı varKızıldeniz’de tansiyon yükseliyor! Bilanço ağırlaştı: Yunan gemisini kurtarmak için harekete geçtiler - DünyaKızıldeniz’de tansiyon yükseliyor! Yunan gemisi için...Endonezya’da batan feribotun bilançosu ağırlaşıyor! İki kişinin daha cesedine ulaşıldı - DünyaBatan feribotun bilançosu ağırlaşıyor! İki kişi daha...Pakistan’dan Ankara'ya büyük jest! Türkiye Pakistan açıklarında petrol ve gaz arayacak - DünyaBakan Fidan’dan sürpriz açıklama!Libya'da Yunanistan'ın diplomatik tuzak planı ortaya çıktı! - DünyaYunanistan’a diplomatik tokat!Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Jaguar savaş uçağı Pakistan sınırında düştü! - DünyaHindistan-Pakistan sınırında kriz! Savaş uçağı düştü
Sonraki Haber Yükleniyor...