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Haberler > Dünya > Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor! Bilanço ağırlaştı: Yunan gemisini kurtarmak için harekete geçtiler

Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor! Bilanço ağırlaştı: Yunan gemisini kurtarmak için harekete geçtiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor! Bilanço ağırlaştı: Yunan gemisini kurtarmak için harekete geçtiler
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kızıldeniz'de Yemen'deki Husiler, Liberya bandıralı, Yunanistan tarafından işletilen yük gemisine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı artarken bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. 

Yemen’deki Husiler tarafından Yunanistan tarafından işletilen dökme yük gemisi Eternity C’ye düzenlenen saldırıda can kaybı artmaya devam ediyor. 

Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor! Bilanço ağırlaştı: Yunan gemisini kurtarmak için harekete geçtiler - 1. Resim

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Liberya bandıralı ve 21 Filipinli ve 1 Rus olmak üzere 22 mürettebatın bulunduğu gemiye dün Kızıldeniz’de düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. Kızıldeniz'deki gemi taşımacılığını korumakla görevli Avrupa Birliği misyonu Aspides'ten bir yetkili, saldırıda en az 2 mürettebat üyesinin de yaralandığını belirtti. 

Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor! Bilanço ağırlaştı: Yunan gemisini kurtarmak için harekete geçtiler - 2. Resim

YAN YATMIŞ DURUMDA SÜRÜKLENİYOR

Denizcilik güvenliği kaynaklarına göre gemi, deniz dronları ve insanlı sürat teknelerinden fırlatılan roketatarlarla (RPG) saldırıya uğradı. Kaynaklara göre, gemi şu anda yan yatmış durumda sürükleniyor. Eternity C'ye düzenlenen saldırıyla birlikte Haziran 2024'ten bu yana Kızıldeniz'deki gemilere düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden denizcilerin sayısı 8’e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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