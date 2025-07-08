Kızıldeniz’de sıcak çatışma İsrail vurdu, Husiler gemi batırdı!

Kızıldeniz yeniden alev aldı! İsrail’in Yemen’deki Hudeyde limanını vurduğu saldırılarda iki gemi hasar gördü, Husiler ise bir gemiyi batırdıklarını duyurdu. Karşılıklı füze atışlarının ve deniz saldırılarının tırmandığı bölgede tansiyon tehlikeli biçimde yükseliyor.

İngiliz deniz güvenlik şirketi Embry, Barbados bayrağı taşıyan iki konteyner gemisinin Yemen’in Hudeyde limanına düzenlenen son İsrail saldırısında hasar gördüğünü bildirdi. Yemen’de Husiler ise bir gemiyi batırdıklarını açıkladı.

Husiler, İsrail ile karşılıklı saldırıların devam ettiği süreçte Kızıldeniz'de bir gemiye saldırıyı üstlendiklerini duyurdu. Liberya bandıralı Magic Seas isimli gemiye yönelik saldırı Pazar günü gerçekleşti. Füzelerin ve zırhlı drone botlarının kullanıldığı saldırıda geminin alev aldığı ve su almaya başladığı, 19 mürettebatın ve üç silahlı muhafızın gemiyi terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, gemideki tüm personelin kurtarıldığını açıkladı.

İSRAİL ORDUSU YEMEN'DE LİMANLARI VURDU

İsrail ordusu, Pazar günü Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde bulunan Hudeyde, Ras-İsa ve As-Salif limanlarının yanı sıra bir elektrik santraline saldırı düzenlediğini duyurdu. Ayrıca Husiler tarafından kontrol edilen Hudeyde limanında demirli Galaxy Leader gemisindeki bir radar sisteminin de hedef alındığı açıklandı.

Saldırılarda can kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. İsrail ordusunun açıklamasında, bu saldırıların Husiler tarafından İsrail topraklarına doğru atılan füzelerin ardından gerçekleştiği ifade edildi.

KARŞILIKLI FÜZE ATIŞLARI

İsrail ordusu, Pazar gecesi Yemen'den İsrail’e iki füze fırlatıldığını ve bunları engellemeye yönelik girişimlerde bulunulduğunu açıkladı. Yemen askeri sözcüsü Yehyaa Saree, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak Ben Gurion Havalimanı, Aşdod ve Eilat limanları ile Aşkelon’daki bir elektrik santralini hedef aldıklarını söyledi.

İsrail acil servisleri, bu saldırılarda yaralanma ya da hasar yaşanmadığını iletti.

Husiler, İsrail saldırılarına Gazze'deki çatışmalar nedeniyle karşılık verdiklerini ve İsrail'e yönelik saldırılarının Filistinlilerle dayanışma amacı taşıdığını belirtiyor. Grup, 2023’ten bu yana İsrail’e çok sayıda füze atışı ve Kızıldeniz’de gemilere yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Pazar gecesi Yemen'de Husilere bağlı Al Masirah TV, saldırıların Hudeyde kentini hedef aldığını bildirirken, Saba Haber Ajansı üç liman ve bir elektrik santraline yönelik saldırıları doğruladı.

Olayda ölen ya da yaralanan olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.