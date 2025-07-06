Kızıldeniz'de sıcak saatler! Roketli saldırı düzenlendi: Ticari gemiye isabet etti

Kızıldeniz’de korku dolu anlar yaşandı! Ticari bir gemi, hafif silahlar ve roketlerle düzenlenen saldırıda doğrudan hedef alındı.

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Yemen’in El Hudeyde kentinin yaklaşık 51 deniz mili güneybatısında bir ticari geminin saldırıya uğradığına dair raporlar üzerine güvenlik uyarısı yayımladı.

"SİLAHLI ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR"

UKMTO'ya göre, gemi çok sayıda küçük bot tarafından saldırıya uğradı. Saldırganların hafif silahlar ve roketatarlar kullandığı, geminin silahlı güvenlik ekibinin karşılık verdiği ve çatışmanın sürdüğü belirtildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

"KIZILDENİZ VE ADEN KÖRFEZİ'NDE ARTAN RİSK"

UKMTO, olayın Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Umman Denizi'ni kapsayan Gönüllü Bildirim Alanı'nda gerçekleştiğine dikkat çekti.

Son aylarda Yemenli Husiler, Gazze'deki İsrail saldırılarına tepki olarak İsrail bağlantılı gemileri hedef aldıklarını duyurmuştu.