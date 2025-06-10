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Kızıldeniz alarmda! İsrail, Hudeyde Limanı’nı füze gemileriyle vurdu

Kaynak: Dış Haberler
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Kızıldeniz alarmda! İsrail, Hudeyde Limanı’nı füze gemileriyle vurdu
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Siyonist İsrail ordusu, Yemen’in Hudeyde Limanı’nı füze yüklü savaş gemileriyle hedef aldı. Gazze savaşının başladığı Ekim 2023’ten bu yana ilk kez İsrail donanması, Yemen'deki Husi hedeflerini denizden vurdu. Saldırının ardından limanda büyük hasar oluştuğu bildirilirken, kayıplara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Yemen’in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı’na füze gemileriyle saldırı düzenlediğini doğruladı. Gazze savaşının başladığı Ekim 2023’ten bu yana ilk kez İsrail, Yemen’deki Husi hedeflerini doğrudan denizden vurdu.

İSRAİL: LİMAN SİLAH SEVKİYATI İÇİN KULLANILIYOR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının hedefinde "Husi terör rejimine ait  unsurlarının" bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "İsrail Donanması füze gemileri, Yemen’deki Hudeyde Limanı’nda bulunan Husi hedeflerini vurdu. Grevler, limanın askeri amaçlarla kullanılmasını engellemek amacıyla gerçekleştirildi" denildi.

AL MASİRAH TV: RIHTIMLAR HEDEF ALINDI

Husilere bağlı Al Masirah TV, İsrail’in Hudeyde Limanı’nı iki ayrı saldırıyla hedef aldığını bildirdi. Saldırının, İsrail ordusunun pazartesi günü Ras İsa, Hudeyde ve Salif limanlarının boşaltılması yönünde yaptığı çağrının ardından gerçekleştiği belirtildi.

CAN KAYBI BİLGİSİ YOK

Saldırı sonrası ölü veya yaralı sayısına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Yerel kaynaklar, limandaki altyapının zarar gördüğünü aktardı

HUSİLER: FİLİSTİN'LE DAYANIŞMA

Gazze’deki savaşın başlamasının ardından İran destekli Husi milisler, İsrail’e yönelik füze ve İHA saldırıları başlatmış, bu eylemleri "Filistin halkıyla dayanışma" olarak tanımlamıştı. İsrail ise şimdiye dek birçok kez karşılık vermiş, hava saldırıları düzenlemişti.

Kaynak: Dış Haberler
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