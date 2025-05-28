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İsrail’den Yemen’e art arda hava saldırısı!

Kaynak: Dış Haberler
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İsrail’den Yemen’e art arda hava saldırısı!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Yemen'deki Husiler, İsrail ordusunun başkentte Sana Havalimanı'nın da aralarında bulunduğu bazı noktalara saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail, Yemen’in başkenti Sanaa’daki uluslararası havalimanına hava saldırısı düzenledi. Operasyonun adı “Altın Mücevher” olarak açıklandı.

Son olarak Sanaa Uluslararası Havalimanı hedef alındı. İsrail basını, saldırıya 10’dan fazla savaş uçağının katıldığını ve havalimanının birden fazla kez vurulduğunu yazdı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump Yemen'deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini kendilerine ilettiklerini belirterek, "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Husileri bombalamayı durduracaklarına ilişkin açıklamasının, Tel Aviv yönetiminde "şok etkisi" oluşturduğunu aktarmıştı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarına karşılık son bir buçuk yılda İsrail'e yönelik balistik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor.

Kaynak: Dış Haberler

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