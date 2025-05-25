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Kudüs'te siren sesleri! Yemen'den füze saldırısı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kudüs&#039;te siren sesleri! Yemen&#039;den füze saldırısı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, Husilerin Kudüs'e yönelik füze saldırısını önlediklerini ve saldırıda sirenlerin çaldığını ancak can kaybı olmadığını açıkladı. Gazze saldırılarına misilleme yapan Husilerden henüz açıklama gelmezken, İsrail Yemen'deki hedeflere hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

İsrail ordusu, Yemen’deki Husiler tarafından Pazar günü gerçekleştirilen yeni bir füze saldırısını önlediklerini açıkladı.

Kudüs'te siren sesleri! Yemen'den füze saldırısı - 1. Resim

KUDÜS VE ÇEVRESİNDE SİREN SESLERİ

Ordu sözcüsü Avichay Adraee, füzenin Kudüs ve çevresindeki bazı bölgelerde hava saldırısı sirenlerinin çalmasına neden olduğunu söyledi.

Saldırıda can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmediği belirtildi.

Kudüs'te siren sesleri! Yemen'den füze saldırısı - 2. Resim

HUSİLERDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

İsrail’in bu iddiasına ilişkin Husilerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Son haftalarda Husi grubu, Gazze’de 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İsrail’in saldırılarına misilleme olarak İsrail’e yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını artırmış durumda.

6 Mayıs’ta ABD Başkanı Donald Trump, Umman arabuluculuğunda Husilerle varılan bir ateşkes anlaşmasını duyurmuştu. İsrailli yetkililer ise bu adımı “sürpriz” olarak değerlendirmişti.

İsrail ise bu tarihten sonra Yemen’deki birçok kritik tesise, özellikle başkent Sana’daki havalimanına hava saldırıları düzenledi.

TEL AVİV'DE UÇUŞLAR İPTAL

Yemen'deki Husilerin attığı balistik füze nedeniyle İsrail’in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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