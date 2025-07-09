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Endonezya’da batan feribotun bilançosu ağırlaşıyor! İki kişinin daha cesedine ulaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Endonezya, Bali, Olay, Ölüm, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Geçtiğimiz hafta Endonezya'nın Bali Adası açıklarında batan feribotta kaybolan kişileri arama çalışmaları sürüyor. Kayıp iki kişinin daha cesedinin bulunduğu aktarılırken ölü sayısının 12’ye yükseldiği kaydedildi.

Korkunç olay, geçtiğimiz hafta Endonezya'da meydana geldi. Bali Adası açıklarında feribotun batması sebebiyle çok sayıda kişi kayboldu.

ÖLÜ SAYISI 12’YE YÜKSELDİ

Ortak arama kurtarma (SAR) ekibi, arama kurtarma operasyonunun sekizinci gününde olduklarını açıkladı. Yetkililer, kayıp iki kişinin daha cesedinin bulunduğunu açıklarken ölü sayısının 12’ye yükseldiği bildirildi.

Talihsiz gemi, 2 Temmuz gecesi Doğu Cava'dan Bali'ye giderken battığında 65 kişi taşıyordu. Şimdiye kadar 30 kişi kurtarıldı. Kayıp yolcuların geri kalanını bulma çalışmaları, bölgede yoğunlaştırılmış operasyonlarla devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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