Teksas'taki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 111'e yükseldi, en az 172 kişinin akıbeti bilinmiyor

ABD'nin Texas eyaletinde yaşanan felakette bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 111' e yükselirken, felaketin en ağır hissedildiği Kerr County’de kayıp sayısı 170’i geçti. Arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Texas’ta geçtiğimiz hafta meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel felaketi ABD'yi derinden sarstı. Yetkililerin son güncellemelerine göre, selde ölenlerin sayısı 111’e yükselirken, en az 172 kişinin akıbeti hala bilinmiyor.

KAYIP SAYISI AÇIKLANANDAN DAHA FAZLA OLABİLİR

Kerr County ve çevresindeki kamp alanlarının büyük ölçüde sular altında kaldığı bildirilirken, bölgede kamp yapan birçok kişinin kayıt dışı olması nedeniyle net sayıya ulaşmakta zorluk yaşandığı belirtildi. İki üst düzey hükümet yetkilisi, kayıpların sayısının kamuoyuna açıklanandan çok daha fazla olabileceği uyarısında bulundu.

Williamson County Sözcüsü Connie Odom, salı akşamı yaptığı açıklamada ilçede üçüncü ölümün doğrulandığını duyurdu. Odom, "Kayıp kişi bulunduğunda güncellemeyi gönderdik. Şu anda üç ölüm var" ifadelerini kullandı.

''KİMSE 30 FİTLİK TSUNAMİ SU DUVARINI ÖNGÖREMEZDİ''

Texas Valisi Greg Abbott, düzenlediği basın toplantısında felakete ilişkin önemli detaylar paylaştı. Kerr County'deki kayıp sayısının 170'in üzerine çıktığını belirten Abbott, fırtına öncesinde eyaletin hazırlandığını ancak olayın beklenmedik büyüklükte olduğunu ifade etti.

"Yetkililer olarak ciddi bir sel felaketi ihtimaline karşı günler öncesinden sahaya kaynaklarımızı yönlendirmiştik.Ancak hiç kimse 30 fit yüksekliğinde bir su duvarıyla karşılaşacağımızı öngöremezdi" diyen Abbott, olaydan iki gün önce acil durum planlarının devreye alındığını ve müdahale ekiplerinin hazır konuma getirildiğini kaydetti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

FEMA, Sahil Güvenlik ve Teksas Acil Durum Yönetimi Birimi (TDEM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, şu ana kadar yüzlerce kişi tahliye edildi. Özellikle kamp alanlarında kaybolan çocuklar ve aile bireylerine ulaşmak için termal dronlar ve sualtı robotları kullanılıyor. Bazı bölgelerde sel sularının çekilmesiyle birlikte araçlar, karavanlar ve yıkılmış yapıların enkazı altında yeni cesetlere ulaşılmasından endişe ediliyor.

TRUMP: KURTARMA EKİPLERİMİZ BÜYÜK İŞ BAŞARDI

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray’daki kabine toplantısında Texas’taki felakete geniş yer verdi. "Orada çocuklarını çamurdan ve kulübelerin enkazından çıkaran anne babaları gördüm. Kurtarma ekiplerimiz büyük bir iş başardı. Federal kaynaklarımız tamamen sahada" diyen Trump, "Vali Abbott ile sürekli temas halindeyiz. Yardım süreci devam edecek" açıklamasını yaptı.