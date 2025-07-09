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9 Temmuz tarihine işaret edildi! Alarm verildi: Bu bir ilk

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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9 Temmuz tarihine işaret edildi! Alarm verildi: Bu bir ilk
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’li bilim insanları, 9 Temmuz’u işaret ederek bu günün tarihteki en kısa gün olabileceği konusunda uyardı. Son araştırmalarla birlikte 9 Temmuz, 22 Temmuz ve 5 Ağustos tarihlerinde, günlerin normalden 1.3 ila 1.51 milisaniye daha kısa süreceği tespit edildi.

ABD’de yapılan ilginç araştırma gündeme damgasını vurdu. Bilim insanları, Dünya'nın dönüş hızının artması sebebiyle 9 Temmuz Çarşamba gününün ''bugüne kadar yaşanan en kısa gün'' olabileceğini savundu.

9 Temmuz tarihine işaret edildi! Alarm verildi: Bu bir ilk - 1. Resim

3 TARİHE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bilim insanları, 2020 ve 2022 yıllarında bu olguyu atom saatleriyle gözlemlerken, yapılan son çalışmalarda 9 Temmuz, 22 Temmuz ve 5 Ağustos tarihlerinde, günlerin normalden 1.3 ila 1.51 milisaniye daha kısa süreceği tespit edildi.

BUGÜNE KADAR YAŞANAN EN KISA GÜNDÜ

Bugüne kadar kaydedilen en kısa gün, 5 Temmuz 2024’tü. O gün Dünyanın, normalden 1.66 milisaniye daha hızlı döndüğü kaydedilmişti.

BİRÇOK TEKNOLOJİ ETKİLENEBİLİR

Çoğu zaman bu tür milisaniyelik farklar önemsiz gibi görünse de, çalışmalar bu değişimin uydu sistemlerinden GPS’lere kadar birçok teknolojiyi etkileyebileceğini öne sürüyor.

Tüm saat dilimlerinin referans aldığı zaman olan UTC (Koordinatlı Evrensel Zaman), dünyanın zaman standardıdır. Çok sık olmasa da, bu sistem Dünya’nın dönüşündeki küçük sapmaları telafi etmek için ''artık saniye'' ekliyor.

9 Temmuz tarihine işaret edildi! Alarm verildi: Bu bir ilk - 2. Resim

'NEGATİF ARTIK SANİYE' GÜNDEMDE

Ancak eğer Dünya bu hızla dönmeye devam ederse, bu kez tarihte ilk kez görülmesi beklenen bir saniye çıkarılması olayı ''negatif artık saniye'' gündeme gelebilir.

NYT'nin haberine göre, daha önce benzeri yaşanmayan olay hakkında konuşan Kaliforniya Üniversitesi, Scripps Oşinografi Enstitüsü'nde jeofizikçi olan Duncan Agnew daha önce, "Bu eşi benzeri görülmemiş bir durum ve büyük bir olay" dedi."Dünya'nın dönüşünde bir felakete veya benzeri bir şeye yol açacak kadar büyük bir değişiklik olmayacak, ancak dikkate değer bir şey" diye ekledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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