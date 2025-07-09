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Havalimanında akılalmaz olay! Uçak motoruna kapılarak can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İtalya'nın kuzeyindeki Milano Bergamo Havalimanı'nda koşarak aprona giren bir şahıs, kalkışa hazırlanan uçağın motoruna kapılarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay, İtalya'nın kuzeyindeki Bergamo şehrinde yaşandı. Milano Bergamo Havalimanı'nda koşarak izinsiz bir şekilde aprona giren şahıs, kalkışa hazırlanan uçağın motoruna kapılarak hayatını kaybetti.

UÇAK MOTORUNUN İÇİNE ÇEKİLDİ

Havalimanı yetkilileri, şahsın İspanya'nın kuzeybatısındaki Asturias özerk bölgesine gitmek üzere olan uçağın motorunun içine çekildiğini bildirdi. Yetkililer, olay nedeniyle uçuşlarda geçici olarak gecikmeler yaşandığını, ancak uçuşların öğle saatlerinde yeniden başladığını aktardı.

Şahsın havaalanı dışından aprona nasıl ulaştığını araştırmak üzere soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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