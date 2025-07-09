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Bunun adı canilik! Önce el ve ayaklarını kelepçeledi, sonrası kabus... Sebebi ise kan dondurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bunun adı canilik! Önce el ve ayaklarını kelepçeledi, sonrası kabus... Sebebi ise kan dondurdu
Cinayet, Çocuk İstismarı, Hapis Cezası, Ohio, ABD, Pitbull, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Ohio eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki bir anne, oğlunun çıplak elle köpek pisliklerini toplamak istememesi üzerine ellerini ve ayaklarını kelepçeledi. Bu esnada bahçede olan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı. Cani anne 28 yıl hapis cezasına çarptırılırken olayın detayları kan dondurdu.

Dehşete düşüren olay, ABD’nin Ohio eyaletinde 17 Ağustos 2024’te yaşandı. İddiaya göre, 28 yaşındaki Angelina Williams, evlerinin bahçesindeki köpek pisliklerini çıplak elle toplamayı reddetmesi üzerine oğlunun el ve ayaklarını kelepçeledi.

ÇOCUĞA SALDIRDI

Bu esnada Williams’ın erkek arkadaşının olduğu bildirilen pitbull cinsi köpek sandalyeye bağlanmak istendi. Giderek hırçınlaşan köpek bağlanamadan kaçtı ve hareketsiz duran çocuğa saldırdı.Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan çocuk kendini savunma şansı bulamadı.

Bunun adı canilik! Önce el ve ayaklarını kelepçeledi, sonrası kabus... Sebebi ise kan dondurdu - 1. Resim

Köpeğin sahibi olay yerinden kaçarken, talihsiz çocuk hastaneye kaldırıldı.

''KELEPÇELER BANA AİT DEĞİLDİ''

Mahkemede açıklamalarda bulunan Williams, kelepçelerin kendisine ait olmadığını ve bunların yasadışı olduğunu bilmediğini, kötü bir niyeti olmadığını söyledi.

Hakim Dave Stimpert, mahkeme sırasında Williams'ın, oğlunun "çiğneme oyuncağı" gibi muamele görmesine izin verdiğini söyledi.

Bunun adı canilik! Önce el ve ayaklarını kelepçeledi, sonrası kabus... Sebebi ise kan dondurdu - 2. Resim

''BU ACIYI TANIMLAYACAK KELİME YOK''

Gördüğü kanıtlar karşısında şaşkına döndüğünü vurgulayan Stimpert, "Köpeğin boğazına uyguladığı kuvvet ve baskı sonucu gözlerinin etrafındaki ve yüzündeki morlukların fotoğraflarını ve boynundaki yaraları gördüğümde, bu acıyı tanımlayacak kelimenin olup olmadığından emin değilim." ifadelerinde bulundu.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 28 yaşındaki anne Williams tutuklanarak 28 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Saldırıya uğrayan çocuğun koruma altına alındığı kaydedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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