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İki transfer yolda! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İki transfer yolda! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıkladı
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, iki transferin daha tamamlandığını açıkladı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavililerin transfer gündemine dair HT Spor’a açıklamalar bulundu.

SIKINTILI BİR SÜREÇ

Takımı güçlendirmek için çalıştıklarını ifade eden Doğan “Transfer döneminin sıkıntılı süreçleri var ama inşallah önümüzdeki hafta içerisinde daha önce anlaştığımız, konuştuğumuz oyuncularla beraber açıklamalar yapacağız. Taraftarlarımızı mutlu edecek, camiamızı da konsantre edecek transferleri gerçekleştirmiş olacağız. Bizim şu anda anlaştığımız iki oyuncu var ama tabii bu transfer işi biraz farklı bir durum” diye konuştu. 

BOGA'YA 15 İSTEDİLER

Takım içi dengeleri gözettiklerini ve adımları dikkatli attıklarını söyleyen Doğan “Satılması gündemde olan, yurt dışından teklif alan oyuncularımız var. Daha önce de belirttim, yurt dışından ya da yurt içinden Uğurcan ile ilgili gelen bir resmî teklif yok” dedi. Nice forması giyen Jeremie Boga’nın gündemlerinde olduğunu aktaran başkan Doğan, “Boga, hocamızın istediği bir oyuncu. 15 milyon avro bonservis istediler, Trabzonspor’un böyle bir rakamı vermesi mümkün değil. İndirim yaparlarsa konuşuruz” değerlendirmesinde bulundu. 

TEKKE: TAMAMEN DEĞİŞİM ZOR 

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, “Bizden beklenen tamamen değişim, bu da çok mümkün gözükmüyor. Hedefe oynayacak bir takım oluşturma gayreti içerisindeyiz. Potansiyeli iyi olan, iyi futbolcu olan, iyi futbolcu adayı olan oyuncular Trabzonspor’a gelmeli” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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