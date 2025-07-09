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Mide bulandıran görüntüler! Bir gıda skandalı daha... Kelle paça sevenler şoke olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ortaya çıkan gıda skandalı mide bulandırdı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde, bozulmuş halde çok sayıda hayvan kafası bulundu. 

Gemlik Bağkur Sanayi Sitesi'nde ortaya çıkan skandal görüntüler, halk sağlığını tehdit eden vahim bir durumu gözler önüne serdi. Bir iş yerinde Kurban Bayramı sonrasında toplandığı belirlenen onlarca büyükbaş hayvana ait bozulmuş hayvan kafasının sağlıksız şartlarda istiflendiği ihbarları üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Mide bulandıran görüntüler, bir gıda skandalı daha! Kelle paça sevenler şoke olacak! - 1. Resim

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Yapılan denetimlerde, hayvan kafalarının açıkta, üst üste ve bozulmuş şekilde bekletildiği tespit edildi. İddialara göre, söz konusu ürünlerin bazı sakatatçılara satıldığı ve bozulmuş etlerin kelle paça gibi ürünlerde kullanıldığı şüphesi ise kamuoyunda büyük endişe oluşturdu.

Mide bulandıran görüntüler, bir gıda skandalı daha! Kelle paça sevenler şoke olacak! - 2. Resim

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Olayın ardından Gemlik Belediyesi zabıta ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda, iş yerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlendi ve işletme derhal mühürlendi. Başsavcılık, Türk Ceza Kanunu’nun 186. maddesi uyarınca, 'bozulmuş, değiştirilmiş ya da sağlıksız gıda maddesi satmak veya bu amaçla bulundurmak' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden benzer olayların önüne geçmek amacıyla denetimlerin artırılacağını vurguladı. Soruşturma kapsamında, ruhsatsız iş yeriyle bağlantılı kişi ve işletmelerin de tek tek incelendiği bildirildi.

Mide bulandıran görüntüler, bir gıda skandalı daha! Kelle paça sevenler şoke olacak! - 3. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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