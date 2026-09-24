Bursa’da dün ormanlık alanda bulunan vücut bütünlüğü bozulmuş halde bulunan cesedin kimliğinin bulunması için 3 aileden DNA örneği alındı. 8 aydır kayıp olarak aranan 35 yaşındaki oğlu Tolgahan Karapınar’ın acılı annesi Güllü Karapınar “O tarihten bu yana sadece banka kartları ve kimliği bulundu. Dün arayıp, Tolgahan'ın üzerindeki kıyafetleri sordular. Bekleye bekleye tükendim. Her gün kapıdan girecek diye bekliyorum. Rüyalarıma giriyor. Yüreğim tükeniyor. Nefes alamıyorum” diye konuştu. Acılı aile DNA sonucunu bekliyor.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Atatürk Kent Ormanı yakınındaki ormanlık alanda, dün vatandaşların cüzdan bulduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti. Polis ekiplerinin kemik parçalarına rastlamış, yapılan araştırma sonucu vücut bütünlüğü bozulmuş bir ceset bulunmuştu. Ceset, olay yeri incelemesinin ardından kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

Aynı bölgede kent ormanında geçtiğimiz ay, 8 aydır kayıp olarak aranan 35 yaşındaki Tolgahan Karapınar’ın kimliği bulunmuştu. Dün ormanda bulunan cesedin Tolgahan Karapınar’a ait olduğuna dair şüpheler sonrasında, yeni bir gelişme daha oldu.

Ormandaki sır ceset sonrası en acı bekleyiş! DNA veren acılı anne gözyaşlarına boğuldu: ‘Yüreğim tükeniyor, rüyama giriyor’

KİMLİĞİ BELİRSİZ CESET İÇİN 3 AİLE DNA VERDİ

3 aile ormanda bulunan cesedin kayıp olarak aradıkları yakınlarına ait olduğu şüphesiyle DNA örneği vermek üzere Adli Tıp’a çağrıldı. Yapılacak incelemeler sonucunda cesedin kimliği kesinlik kazanacak.

Ormandaki sır ceset sonrası en acı bekleyiş! DNA veren acılı anne gözyaşlarına boğuldu: ‘Yüreğim tükeniyor, rüyama giriyor’

“HİÇBİR YERDE KAMERAYA TAKILMADI”

Kimliği geçtiğimiz ay ormanda bulunan kayıp Tolgahan Karapınar’ın annesi Güllü Karapınar, şöyle konuştu:

Oğlum 25 Ocak 2026'da evden çıkıp bir daha dönmedi. Öğlen 15.00 sıralarında telefonu kapandı, bir daha da ulaşamadık. O günün gecesi otelde kalmış, o günden itibaren hiçbir yerde herhangi bir kameraya takılmadı. Oğlum 35 yaşındaydı, 'Yaşı var' diyerek arama faaliyetlerini sonlandırdılar. O tarihten bu yana sadece Atatürk Kent Ormanı'nda banka kartları ve kimliği bulundu. Telefonu bulunmadı, satıp satmadığını bilmiyoruz.

Ormandaki sır ceset sonrası en acı bekleyiş! DNA veren acılı anne gözyaşlarına boğuldu: ‘Yüreğim tükeniyor, rüyama giriyor’

“8 AYDIR HABER YOK"

Cinayet Büro’nun eşi ve kendisinden DNA örneği aldığını belirten Karapınar “Dün arayıp, Tolgahan'ın üzerindeki kıyafetleri sordular. Kimliği bulunuyor, ama haber yok. Hiçbir yerden haber alamıyoruz. Evde beklemekten başka çaremiz yok, ben sadece oğlumu istiyorum. Başına bir iş mi geldi onu dahi bilmiyoruz. Yaşıyor mu öldü mü artık bilmek istiyorum. Artık bir haber almak istiyorum, 8 aydır haber yok" diye konuştu.

Ormandaki sır ceset sonrası en acı bekleyiş! DNA veren acılı anne gözyaşlarına boğuldu: ‘Yüreğim tükeniyor, rüyama giriyor’

“BEKLEYE BEKLEYE TÜKENDİM”

“Artık kalkamaz hale geldim, oturduğum yerden kalkamıyorum. Ben bekleye bekleye tükendim. Haber yok, başına bir iş mi geldi onu da bilmiyoruz. Herkesten yardım istiyorum. Yüreğim tükeniyor. Nefes alamıyorum, yataklara düşeceğim diye korkuyorum. Her gün kapıdan girecek diye bekliyorum. Rüyalarıma giriyor" diyen acılı anne Adli Tıp’tan gelecek sonucu bekliyor.

Ormandaki sır ceset sonrası en acı bekleyiş! DNA veren acılı anne gözyaşlarına boğuldu: ‘Yüreğim tükeniyor, rüyama giriyor’

NE OLMUŞTU?

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Atatürk Kent Ormanı yakınındaki ormanlık alanda vatandaşların cüzdan bulduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgede araştırma yapan polis ekiplerinin kemik parçalarına rastlaması üzerine olay yerine AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), UEDAŞ, Çelebi Arama Kurtarma ekipleri ile AFAD'a bağlı köpekli arama timi yönlendirildi. Yapılan araştırma sonucu vücut bütünlüğü bozulmuş ceset bulundu.Ceset, olay yeri incelemesinin ardından kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ormandaki sır ceset sonrası en acı bekleyiş! DNA veren acılı anne gözyaşlarına boğuldu: ‘Yüreğim tükeniyor, rüyama giriyor’

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBursa

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