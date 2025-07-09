Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Şahin'in geçici tedbirle görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın yazılı açıklamasında Zeydan Karalar için şu açıklama yapıldı:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan KARALAR hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/856 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."