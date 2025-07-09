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Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı

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Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı
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Gündem Haberleri

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin'in geçici tedbirle görevlerinden uzaklaştırıldığını duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Şahin'in geçici tedbirle görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın yazılı açıklamasında Zeydan Karalar için şu açıklama yapıldı:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan KARALAR hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/856 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

AHMET ŞAHİN DE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Öte yandan, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet ŞAHİN, Hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/742 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

 

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