ABD basınından şaşırtan analiz! "Türkiye, Rusya ve İran’ın kabusu olacak planı devreye sokuyor"

ABD merkezli analiz platformu Türkiye’nin bölgesel dengeleri değiştirecek kritik hamlesini mercek altına aldı. Raporda, Ankara’nın Azerbaycan’la birlikte hayata geçirdiği koridor planının Rusya ve İran’ı zayıflatacağı ve Batı’nın stratejik hesaplarına hizmet edeceği vurgulandı.

ABD merkezli düşünce platformu The Naked Capitalism, Türkiye'nin son dönemdeki dış politika adımlarını ve bölgesel dengeleri değiştirecek stratejilerini mercek altına alan kapsamlı bir analiz yayımladı.

The Naked Capitalism'de yer alan analizde Türkiye'nin Azerbaycan'la birlikte yürüttüğü koridor planı için şu ifade kullanıldı:

"Türkiye'nin uzun süredir planladığı Güney Kafkasya'yı kesen koridor projesine zemin hazırlıyor."

Analizde, ABD ve İsrail'in desteğiyle Ermenistan'ın Batı eksenine çekilmesinin, bu koridor planının önünü açtığı ve Batı'nın yıllardır bu operasyonun altyapısını hazırladığı belirtildi.

İlgili Haber Zengezur’da büyük hesaplaşma! ABD-Rusya sahaya mı iniyor?

ERMENİSTAN'DA "BÜYÜK SATIŞ" VURGUSU

Analizde Ermenistan Başbakanı Paşinyan yönetiminin Rusya karşıtı çizgiyi sertleştirmesi için şu dikkat çekici ifade kullanıldı:

"Ermenistan şu anda savunulamaz bir konumda ve nihai satışı başlamış gibi görünüyor."

Muhalif din adamlarının ve iş insanlarının tutuklanması, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin sert tepkileri ve halk protestolarının bastırılması, Türkiye ve Azerbaycan'la yapılabilecek bir anlaşmanın önünü açma çabası olarak değerlendirildi.

İlgili Haber Paşinyan duyurdu! Darbe girişimini engelledik

"RUSYA ZARAR GÖRECEK"

Naked Capitalism analizinde Türkiye'nin hedeflediği Zangezur Koridoru planı için şu cümle öne çıkarıldı:

"Bu hem Rusya'ya hem de İran'a ekonomik olarak zarar verir, Güney Kafkasya'daki etkilerini zayıflatır."

Analizde ayrıca koridorun İran topraklarından geçmeyeceği ancak İran'ın kuzeybatı bölgelerinde istikrarsızlık getirebileceğini de vurgulandı.

"Türkiye'nin Orta Asya'ya doğrudan uzanan bir "Turan Koridoru" hayalini gerçekleştirme yolunda kritik bir adım"

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderler zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir araya geldi.

BATI'NIN TÜRKİYE'YE YÖNELİK HESABI NE?

Analizde Türkiye'nin Batı için oynadığı role ilişkin de şu ifadeler kullanıldı:

"Bu planın başından beri böyle olduğu ve Ermenistan hükümetinin direnişi ile Azerbaycan ve Batı arasındaki gerginliklerin, Batı'da son zamanlarda çok moda olan bir taktik olduğu da mümkün."

Washington'un Türkiye'yi Rus gazına bağımlı olmayan bir enerji merkezi haline getirme hedefi ve NATO'nun Çin'e uzanan bağlantı planına hizmet edebilecek stratejik bir güzergah oluşturma hedefi de analizde dikkat çekici şekilde işlendi.

TÜRKİYE EN GÜÇLÜ SEÇENEK

Naked Capitalism, bu koridorun NATO'nun Çin'e uzanan stratejik bağlantı planlarına da hizmet edebileceğini vurguladı. Batılı ülkelerin Hazar ve Orta Asya’daki enerji ve maden kaynaklarına erişim için Türkiye'yi en güçlü seçenek olarak gördüğü ifade edildi.

ABD'nin Türkiye'yi Rus gazına bağımlı olmayan bir enerji merkezi haline getirme stratejisi, yaptırımların yumuşatılması ve savunma sanayi iş birliğinin artması da analizin önemli başlıkları arasında yer aldı.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA VE DİPLOMASİ HAMLELERİ ÖNE ÇIKIYOR

Analizde Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini bir "iş ortaklığı" temelinde geliştirdiği vurgulandı. İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması karşılığında F-16 tedarik anlaşması, AB ile savunma iş birliğinin derinleşmesi ve yaptırımların gevşetilmesi örnek gösterildi.

Türkiye'nin Batılı savunma şirketleriyle ortak projeler yürütmesi ve Almanya'nın Eurofighter-Typhoon uçak satışına onay vermesi de Türkiye'nin savunma sanayisindeki stratejik hamleleri arasında sıralandı. Ankara'nın bu adımlarla hem Batı ittifakı içindeki rolünü güçlendirdiği hem de bölgesel jeopolitik vizyonunu hayata geçirdiği belirtildi.