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Bakan Bayraktar'dan yeni doğal gaz hamlesi! ABD'li şirket ile 1.1 milyar dolarlık görüşme yapıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Bayraktar&#039;dan yeni doğal gaz hamlesi! ABD&#039;li şirket ile 1.1 milyar dolarlık görüşme yapıldı

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, uygun fiyata doğal gaz ihtiyacını karşılamak amacıyla adımlar atmaya devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği demeçte ülkenin enerji bağımsızlığını artırma hedeflerinin sürdüğünü belirterek, tek bir tedarikçiye bağımlı kalmamak adına ABD'nin enerji şirketi Exxon Mobil ile 1,1 milyar dolarlık 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için görüşüldüğünü duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'nin enerjideki bağımsızlığını artırmak için çeşitli adımlar attığını vurguladı. Bayraktar, ABD'nin enerji şirketi Exxon Mobil ile sıvılaştırılmış doğal gaz hamle yapıldığını belirtti.

ABD'Lİ ŞİRKET İLE UZUN VADELİ ANLAŞMA HEDEFİ

Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının neredeyse tamamını ithal ettiğini kaydeden Bayraktar, tek bir tedarikçiye bağımlı kalmadan yeni bir tedarik portföyü oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Bayraktar, bu kapsamda Exxon ile uzun vadeli bir anlaşma için görüştüklerine dikkati çekerek, anlaşmayla Türkiye'nin yılda 2,5 milyon ton LNG sağlayacağını belirtti. Bakan Bayraktar, Exxon ile görüşmelerin tamamlanması halinde anlaşmanın 10 yıl sürebileceğini aktardı.

BAYRAKTAR'DAN REKABETÇİLİK VURGUSU

Türkiye'nin tedarik güvenliğini sağlamak için farklı kaynaklardan gaz alımı seçeneklerini değerlendirdiklerini ifade eden Bayraktar, "Tedarik güvenliği için bir yerden gaz almamız gerekiyor. Bu Rusya olabilir, Azerbaycan olabilir, İran olabilir veya LNG seçenekleri olabilir. Rekabetçi bir noktadan değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı ve en uygun seçeneklere yöneleceklerini kaydetti.

Bakan Bayraktar'dan yeni doğal gaz hamlesi! ABD'li şirket ile 1.1 milyar dolarlık görüşme sağlandı - 1. Resim

KARADENİZ'DE PETROL DE ARANACAK!

Rusya ile işbirliği halinde olduklarını anımsatarak, Karadeniz'de benzer bir nükleer projeye Rusya'nın yanı sıra, Güney Kore’nin de ciddi ilgisi bulunduğuna değindi. Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz, Güneydoğu'da da petrol çıkarıp işlediğini aktaran Bayraktar, bu yıl sonunda Karadeniz'de doğal gazın yanı sıra petrol aranacağını da ifade etti. Bakan Bayraktar, yürütülen bu projelerin "oyunun kurallarını değiştirecek potansiyele sahip" olduğunun altını çizdi.Bakan Bayraktar'dan yeni doğal gaz hamlesi! ABD'li şirket ile 1.1 milyar dolarlık görüşme sağlandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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