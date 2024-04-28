Ankara'da müşterilerine hakaret eden Black House Otel'in sahibi büyük tepki çekti! Otel kaçak çıktı, Bakanlık harekete geçti

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: HABER MERKEZİ 28 Nisan 2024 17:27 - Güncelleme: 28 Nisan 2024 17:33 - Güncelleme:

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Ankara'da Black House isimli bir otelin işletmecisi, müşterilerinin Google Haritalar'da yaptığı yorumlara hakaretler yağdırdı. Otelin kaçak çıktığı öğrenilirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı da otelin kapatılması için işlem başlattı.