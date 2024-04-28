Ankara'da müşterilerine hakaret eden Black House Otel'in sahibi büyük tepki çekti! Otel kaçak çıktı, Bakanlık harekete geçti
Gündem Haberleri / HABER MERKEZİ
Ankara'da Black House isimli bir otelin işletmecisi, müşterilerinin Google Haritalar'da yaptığı yorumlara hakaretler yağdırdı. Otelin kaçak çıktığı öğrenilirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı da otelin kapatılması için işlem başlattı.
TÜRKİYE GAZETESİ—Sosyal medya bugün Ankara'daki Black House isimli bir oteli konuştu.
Geçen hafta Patiswiss isimli bir çikolata firmasının CEO'sunun, olumsuz yorum yazan kullanıcıya tehditkar mesajının ardından bir benzer olay da Ankara'da yaşandı.
Çankaya ilçesinde bulunan Black House isimli otel, hizmetleri nedeniyle müşterilerinin büyük tepkisini çekti.
Kullanıcılar, Google Haritalar'ın yorum özelliğini kullanarak, otel hakkında düşüncelerini dile getirdi.
Tüketici çözüm platformu Şikayet Var'da da otelle ilgili olumsuz yorumlar dikkat çekti.
HAKARETLER YAĞDIRDI
Özellikle oda temizliği ve rezervasyondaki problemlerin yazıldığı yorumlara otelin işletmecisi de cevap verdi.
Black House Otel ismiyle yazılan mesajlarda müşterilere ağır hakaretler ve küfürler edildi. Küfürlü mesajların artmasından sonra otel X platformunda gündem oldu.
OTEL KAÇAK ÇIKTI, BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Öte yandan Türkiye Gazetesi'nin edindiği bilgilere göre, otelin kaçak çıktığı öğrenildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da otelin kapatılması için işlem başlattı.
Kaynak: HABER MERKEZİ