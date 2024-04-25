Diploması sahte, ismi çalıntı! Patiswiss'in sahibi Elif Tunaoğlu ile ilgili yeni iddialar

Sosyal medyada bir vatandaşın Patiswiss marka çikolataların küflendiğine dair fotoğraflar paylaşması ve Yönetim Kurulu Başkanı Elif Tunaoğlu'nun alaycı açıklaması gündem olmuştu. Tepkilerin ardından Tunaoğlu görevinden istifa ederken ortaya çok ciddi iddialar atıldı.

Geçtiğimiz hafta sonu sosyal medyada bir kadının, satın aldığı Patiswiss marka çikolatanın küflenmiş olduğunu öne sürerek fotoğraflarını paylaşması sonrası Patiswiss Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun müşteriye alaycı cevabı gündem oldu.

TEPKİLERİN ARDINDAN İSTİFA ETTİ

Tepki çeken açıklamaların ardından Tunaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu. Tunaoğlu'nun paylaşımı şöyle: "Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini, hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendine misyon edinmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum.

Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu sonuna kadar kabul ediyor, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden, sonrasında tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum. Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Görev değişikliği, Yönetim Kurulu kararıyla hızlıca ilan edilecektir."

YERİNE KOCASI GEÇTİ

Markadan yapılan son açıklamada ise Tunaoğlu'nun yerine kocası Ali Sinan Tunaoğlu'nun getirildiği duyuruldu. Metinde şu ifadeler yer aldı: "23.04.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda Ali Sinan Tunaoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilmesine karar verilmiştir. Bu karar Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilecektir.”

MARKA İSMİ ÇALINTI ÇIKTI

Öte yandan Hürriyet'in haberine göre marka ve Tunaoğlu için ortaya çok ciddi iddialar atıldı. İsviçreli Patiswiss AG markası, isimlerinin kopyalandığı, Türkiye’de aynı isimle faaliyet yürüten marka ile hiçbir ilişkileri olmadığı ve bu ‘çakma’ şirket hakkında hem İsviçre hem de bazı Avrupa ülkelerinde açılan isim hakkı davalarının devam ettiğini söyledi.

DİPLOMA DA SAHTE...

Diğer bir iddia ise daha ciddi... LinkedIn profiline göre Tunaoğlu, 2011-2013 yılları arası Hacettepe'de Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans yapmı. Ancak bu programın ilk mezunlarını 2015 yılında verdiği ortaya çıktı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erdi Daşdemir ise "Böyle bir mezunumuz yoktur" dedi.