Küflü çikolata skandalı sonrası istifa etmişti! Patiswiss'in yeni CEO'su belli oldu

Sosyal medyada bir vatandaşın Patiswiss marka çikolataların küflendiğine dair fotoğraflar paylaşması ve Yönetim Kurulu Başkanı Elif Tunaoğlu'nun alaycı açıklaması gündem olmuştu. Tepkilerin ardından Tunaoğlu görevinden istifa ederken yerine eşi Ali Sinan Tunaoğlu getirildi.

Geçtiğimiz hafta sonu sosyal medyada bir kadının, satın aldığı Patiswiss marka çikolatanın küflenmiş olduğunu öne sürerek fotoğraflarını paylaşması sonrası Patiswiss Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun müşteriye alaycı cevabı gündem oldu.

İSTİFA ETMİŞTİ

Tepki çeken açıklamaların ardından Tunaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu. Tunaoğlu'nun paylaşımı şöyle: "Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini, hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendine misyon edinmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum.

Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu sonuna kadar kabul ediyor, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden, sonrasında tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum. Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Görev değişikliği, Yönetim Kurulu kararıyla hızlıca ilan edilecektir."

YERİNE KOCASI GEÇTİ

Markadan yapılan son açıklamada ise Tunaoğlu'nun yerine kocası Ali Sinan Tunaoğlu'nun getirildiği duyuruldu. Metinde şu ifadeler yer aldı: "23.04.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda Ali Sinan Tunaoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilmesine karar verilmiştir. Bu karar Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilecektir.”

NE OLMUŞTU?

Bir müşteri, aldığı çikolatanın küflü olduğunu belirterek LinkedIn üzerinden bir paylaşımda bulundu. Paylaşımına ürününü fotoğraflarını ekleyen müşteri, "Kahve eşlikçilerime bakın, küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine daha var. Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var" diyerek duruma tepki gösterdi.

Bunun üzerine Patiswiss Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, müşterinin paylaşımına skandal bir yorumda bulundu. Tunaoğlu'nun müşteriye yorumu şöyle: "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de linkedinde paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin.

"BEN KENDİ İŞİMİ KENDİM ÇÖZMEYİ SEVERİM"

Baksana aşağıya "çöp" falan yazanlara. Bizim avukatların marka Karalama, Marka değeri düşürme vs'den isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin. Karşında senin dev Migros ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki. Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim."

Tepkilerin ardından Tunaoğlu açıklamasını dil bilgisi hataları nedeniyle sildiğini söyleyip şunları söyledi: "Valla büyük yanlış anlaşılma mı oldu, ben mi yanlış anlattım bilmiyorum. Ama çok özür dilerim sizi de meşgul ettiğim için. Beni biliyorsunuzdur bence. Tek demek istediğim ürünün herkes arkasında bize gönderseniz çözerdik, markaya zarar verecek bir posta gerek yoktu derken... İmla bilgimin gücü de eklenince ben vermişim gibi duruyor. Neyse bizim avukatlar benim içinde bir şeyler düşünecektir. Sonuçta yönetim kurulu ile yönetiyoruz şirketi razıyım sorun yok. Tek derdim en iyi ürün en iyi fiyat. Son nefesime kadar vazgeçmeyeceğim. Gıda dışı markalarım, girişimlerim dahil. Sevgilerimle. Şimdiden imla ve yazım yanlışlarım için özür dilerim, sosyal medya uzananlarımın mesai saatleri dışında çalıştırmak istemiyorum:( Zaten olanlara eminim çok üzüldüler. Düzelteceklere, bana koşulsuz, ücretsiz eğitim vereceklere de teşekkür ediyorum."

MARKA ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Konunun büyümesi üzerine markanın resmi sosyal medya hesabından da açıklama geldi. Patiwiss tarafından yapılan açıklamada, “Ürünlerimizin raf ömrü boyunca taze ve sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Her geri bildirimi, ürünlerimiz geliştirmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Müşterimizin yaşadığı olumsuz denetimden dolayı derin bir özür diler, sorunun çözümü için elimizden geleni yapacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz” denildi.

Öte yandan gelişmeler sonrası Patiswiss ürünlerinin satışa sunulduğu market raflarından tedbiren raflarından kaldırdığı öğrenildi.