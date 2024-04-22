Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Küflü çikolata tartışması büyüyor! Patiswiss'ten resmi açıklama geldi, ürünler marketlerden kaldırılıyor

Küflü çikolata tartışması büyüyor! Patiswiss'ten resmi açıklama geldi, ürünler marketlerden kaldırılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Küflü çikolata tartışması büyüyor! Patiswiss&#039;ten resmi açıklama geldi, ürünler marketlerden kaldırılıyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlgili Haberler

Sosyal medyada bir vatandaşın Patiswiss marka çikolataların küflendiğine dair fotoğraflar paylaşması ve Yönetim Kurulu Başkanı Elif Tunaoğlu'nun alaycı açıklaması gündem oldu. Tepkilerin ardından markadan resmi açıklama gelirken, ürünlerin tedbiren market raflarından da kaldırıldığı öğrenildi.

Sosyal medyada bir kadının, satın aldığı Patiswiss marka çikolatanın küflenmiş olduğunu öne sürerek fotoğraflarını paylaşması gündem oldu.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Bunun üzerine Patiswiss Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, sert ve alaycı bir dille yaptığı açıklama ise olaydan daha çok tartışma meydana getirdi. Tunaoğlu, "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim :) Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın... Bir de Linkedin’de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın pirim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya ‘çöp’ falan yazanlara. Bizim avukatların marka karalama, marka değeri düşürme vsden neler isteyeceğinden herkes habersiz :):) Ayrıca!!!! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasında ki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim…" dedi.

TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin ardından Tunaoğlu açıklamasını dil bilgisi hataları nedeniyle sildiğini söyleyip şunları söyledi: "Valla büyük yanlış anlaşılma mı oldu, ben mi yanlış anlattım bilmiyorum. Ama çok özür dilerim sizi de meşgul ettiğim için. Beni biliyorsunuzdur bence. Tek demek istediğim ürünün herkes arkasında bize gönderseniz çözerdik, markaya zarar verecek bir posta gerek yoktu derken... İmla bilgimin gücü de eklenince ben vermişim gibi duruyor. Neyse bizim avukatlar benim içinde bir şeyler düşünecektir. Sonuçta yönetim kurulu ile yönetiyoruz şirketi razıyım sorun yok. Tek derdim en iyi ürün en iyi fiyat. Son nefesime kadar vazgeçmeyeceğim. Gıda dışı markalarım, girişimlerim dahil. Sevgilerimle. Şimdiden imla ve yazım yanlışlarım için özür dilerim, sosyal medya uzananlarımın mesai saatleri dışında çalıştırmak istemiyorum:( Zaten olanlara eminim çok üzüldüler. Düzelteceklere, bana koşulsuz, ücretsiz eğitim vereceklere de teşekkür ediyorum."

MARKADAN AÇIKLAMA GELDİ

Konunun büyümesi üzerine markanın resmi sosyal medya hesabından da açıklama geldi. Patiwiss tarafından yapılan açıklamada, “Ürünlerimizin raf ömrü boyunca taze ve sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Her geri bildirimi, ürünlerimiz geliştirmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Müşterimizin yaşadığı olumsuz denetimden dolayı derin bir özür diler, sorunun çözümü için elimizden geleni yapacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz” denildi.

Öte yandan gelişmeler sonrası Patiswiss ürünlerinin satışa sunulduğu market raflarından tedbiren raflarından kaldırdığı öğrenildi. 

Küflü çikolata tartışması büyüyor! Patiswiss'ten resmi açıklama geldi, ürünler marketlerden kaldırılıyor - 1. Resim

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cem Topçuoğlu hayatı ve biyografisi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da ortalığı birbirine katan olay! Güne silah sesleriyle uyandılar: Polis kaçan şüphelileri arıyor - GündemBursa'da ortalığı birbirine katan olay!Trafik kazası geçiren sosyal medya fenomeni Rachel Araz'ın hayatı ve biyografisi - GündemTrafik kazası geçiren sosyal medya fenomeni Rachel Araz'ın hayatı ve biyografisiDarphane 25 işçi alımı başvurusu 22 Nisan-26 Nisan tarihleri arasında yapılacak - GündemDarphane 25 işçi alımı başvurusu 22 Nisan-26 Nisan tarihleri arasında yapılacakFaili meçhul cinayetin üstündeki sır perdesi 10 yıl sonra kalktı - GündemSır perdesi 10 yıl sonra kalktıVatandaşları "Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç" vaadiyle kandırdılar! 19 kişi gözaltında - GündemKendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtmışlarNisan yağmurları barajlara yaradı: İşte İstanbul'da son durum - GündemNisan yağmurları barajlara yaradı
Sonraki Haber Yükleniyor...