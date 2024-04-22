Küflü çikolata tartışması büyüyor! Patiswiss'ten resmi açıklama geldi, ürünler marketlerden kaldırılıyor

Sosyal medyada bir vatandaşın Patiswiss marka çikolataların küflendiğine dair fotoğraflar paylaşması ve Yönetim Kurulu Başkanı Elif Tunaoğlu'nun alaycı açıklaması gündem oldu. Tepkilerin ardından markadan resmi açıklama gelirken, ürünlerin tedbiren market raflarından da kaldırıldığı öğrenildi.

Sosyal medyada bir kadının, satın aldığı Patiswiss marka çikolatanın küflenmiş olduğunu öne sürerek fotoğraflarını paylaşması gündem oldu.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Bunun üzerine Patiswiss Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, sert ve alaycı bir dille yaptığı açıklama ise olaydan daha çok tartışma meydana getirdi. Tunaoğlu, "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim :) Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın... Bir de Linkedin’de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın pirim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya ‘çöp’ falan yazanlara. Bizim avukatların marka karalama, marka değeri düşürme vsden neler isteyeceğinden herkes habersiz :):) Ayrıca!!!! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasında ki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim…" dedi.

TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin ardından Tunaoğlu açıklamasını dil bilgisi hataları nedeniyle sildiğini söyleyip şunları söyledi: "Valla büyük yanlış anlaşılma mı oldu, ben mi yanlış anlattım bilmiyorum. Ama çok özür dilerim sizi de meşgul ettiğim için. Beni biliyorsunuzdur bence. Tek demek istediğim ürünün herkes arkasında bize gönderseniz çözerdik, markaya zarar verecek bir posta gerek yoktu derken... İmla bilgimin gücü de eklenince ben vermişim gibi duruyor. Neyse bizim avukatlar benim içinde bir şeyler düşünecektir. Sonuçta yönetim kurulu ile yönetiyoruz şirketi razıyım sorun yok. Tek derdim en iyi ürün en iyi fiyat. Son nefesime kadar vazgeçmeyeceğim. Gıda dışı markalarım, girişimlerim dahil. Sevgilerimle. Şimdiden imla ve yazım yanlışlarım için özür dilerim, sosyal medya uzananlarımın mesai saatleri dışında çalıştırmak istemiyorum:( Zaten olanlara eminim çok üzüldüler. Düzelteceklere, bana koşulsuz, ücretsiz eğitim vereceklere de teşekkür ediyorum."

MARKADAN AÇIKLAMA GELDİ

Konunun büyümesi üzerine markanın resmi sosyal medya hesabından da açıklama geldi. Patiwiss tarafından yapılan açıklamada, “Ürünlerimizin raf ömrü boyunca taze ve sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Her geri bildirimi, ürünlerimiz geliştirmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Müşterimizin yaşadığı olumsuz denetimden dolayı derin bir özür diler, sorunun çözümü için elimizden geleni yapacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz” denildi.

Öte yandan gelişmeler sonrası Patiswiss ürünlerinin satışa sunulduğu market raflarından tedbiren raflarından kaldırdığı öğrenildi.