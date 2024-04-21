Küflü çikolata paylaşımı CEO'yu çileden çıkardı! İşte CEO'dan müşteriye gündem olan skandal cevap...

LinkedIn'de satın aldığı beyazlamış ve küflenmiş çikolataların fotoğraflarını paylaşarak şikayetini dile getiren müşteri, hiç beklemediği bir cevapla karşılaştı. Ürünlerinin asla küflenmeyeceğini savunan CEO, "Sen bence evindeki nem oranına bir bakmalısın. Prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Bizim avukatların marka karalama gibi suçlardan neler isteyeceğinden herkes habersiz" dedi

Bir müşteri, aldığı çikolatanın küflü olduğunu belirterek LinkedIn üzerinden bir paylaşımda bulundu. Paylaşımına ürününü fotoğraflarını ekleyen müşteri, "Kahve eşlikçilerime bakın, küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine daha var. Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var" diyerek duruma tepki gösterdi.

Bunun üzerine markanın CEO'su müşterinin paylaşımına skandal bir yorumda bulundu. CEO'nun müşteriye yorumu şöyle:

"Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de linkedinde paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin.

'BEN KENDİ İŞİMİ KENDİM ÇÖZMEYİ SEVERİM'

Baksana aşağıya "çöp" falan yazanlara. Bizim avukatların marka Karalama, Marka değeri düşürme vs'den isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin. Karşında senin dev Migros ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki. Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim."