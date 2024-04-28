Sosyal medyada gündem olmuştu! Bakanlık Antalya'da 'millet farkı' alan otelden savunma istedi

Antalya'da ünlü bir otelin Türk müşterisinden 120 Euro 'milliyet farkı' istemesi sosyal medyanın gündemine düştü. Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyla ilgili sürecin başladığını duyurdu.

Antalya'da ünlü bir otel, yabancı seyahat sitesi üzerinden rezervasyon yaptıran müşterinin Türk olduğunu fark edince, 'milliyet farkı' adı altında 120 Euro ücret almıştı.

Otel yetkilileri, rezervasyon yaptıran kişinin Türk olduğunu fark edince kendisinden 120 Euro (4 bin 178 lira) ekstra ücret aldı.

Olay, sosyal medyada gündem oldu, Bakanlık harekete geçti.

OTELDEN SAVUNMA İSTENDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak Bakanlığımızca otelden resmi savunması istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir.

Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği cezai işlem uygulanacaktır."