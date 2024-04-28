Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sosyal medyada gündem olmuştu! Bakanlık Antalya'da 'millet farkı' alan otelden savunma istedi

Sosyal medyada gündem olmuştu! Bakanlık Antalya'da 'millet farkı' alan otelden savunma istedi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Sosyal medyada gündem olmuştu! Bakanlık Antalya&#039;da &#039;millet farkı&#039; alan otelden savunma istedi

Gündem Haberleri

Antalya'da ünlü bir otelin Türk müşterisinden 120 Euro 'milliyet farkı' istemesi sosyal medyanın gündemine düştü. Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyla ilgili sürecin başladığını duyurdu.

Antalya'da ünlü bir otel, yabancı seyahat sitesi üzerinden rezervasyon yaptıran müşterinin Türk olduğunu fark edince, 'milliyet farkı' adı altında 120 Euro ücret almıştı.

Otel yetkilileri, rezervasyon yaptıran kişinin Türk olduğunu fark edince kendisinden 120 Euro (4 bin 178 lira) ekstra ücret aldı.

Olay, sosyal medyada gündem oldu, Bakanlık harekete geçti.

OTELDEN SAVUNMA İSTENDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak Bakanlığımızca otelden resmi savunması istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir.

Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği cezai işlem uygulanacaktır."

Düzenleyen:  - Gündem
Anadolu tarihinin başladığı yerde müthiş keşif: 4 bin yıl önceki meslekler gün yüzüne çıktı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Anadolu tarihinin başladığı yerde müthiş keşif: 4 bin yıl önceki meslekler gün yüzüne çıktı! - Gündem4 bin yıl önceki meslekler gün yüzüne çıktı!Özgür Özel'den dikkat çeken sözler: Kaybede kaybede... - GündemÖzgür Özel'den dikkat çeken sözler!Suudi Arabistan'a kritik ziyaret! Bakan Şimşek Türkiye'yi temsil edecek - GündemSuudi Arabistan'a kritik ziyaret!Bir silahlı saldırı daha! Etiler’deki Nusret kurşunların hedefi oldu - GündemBir silahlı saldırı daha!Göztepe - Gençlerbirliği maçı bugün 16.00’da başlayacak - GündemGöztepe - Gençlerbirliği maçı bugün 16.00’da başlayacakİBB'nin öldüren çukuru! Minik Edanur'un annesi: Cenazeyi alabilmemiz için DNA testi istiyorlar - GündemAcılı aile isyan etti! DNA testi isteniyor
Sonraki Haber Yükleniyor...