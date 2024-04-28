Özgür Özel'den dikkat çeken sözler: Kaybede kaybede...

Manisa'da açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel, "Eğer kaybetmeyi hazmedemiyorsan, kaybetmeyi bilmiyorsan kazanmayı öğrenemiyorsun Kaybede kaybede kazanmayı öğrendik." ifadelerini kullandı.

Özel, Halk TV'de yayımlanan "Görkemli Hatıralar" programının Manisa'da yapılan bölümüne konuk oldu.

Programda, 31 Mart seçimlerine değişerek giren tek partinin CHP olduğunu belirten Özel, partisinin yeni ve genç kadroyla "Cumhuriyet'e uygun yönetim anlayışıyla" seçime girdiğini söyledi.

Manisa'daki diğer kültür mirasları hakkında da bilgi veren Özel, "Bu şehrin dört bir tarafı turisti ve turizmi hak ediyor." ifadesini kullandı.

Özel, şehre daha fazla turist gelmesi için Akhisar'daki havaalanının uluslararası uçuşların da yapılabileceği şekilde sivilleştirilmesi gerektiğini belirtti.

"KAYBEDE KAYBEDE KAZANMAYI ÖĞRENDİK"

Siyasette başarısız oldukları dönemlerin bulunduğunu anımsatan Özel, şöyle devam etti:

"Biz siyasette hep kaybettik. Defalarca kaybettik. Ama her bayram, valiliğin bayram kutlamasına, gün oldu 2 kişi gittik, gün oldu 7 kişi gittik. Ama her bayram gittik. Ben genel başkan oldum yine geldim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer kaybetmeyi hazmedemiyorsan, kaybetmeyi bilmiyorsan kazanmayı öğrenemiyorsun.

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Rakibi tebrik etmek erdemdir. Rakibe saygı duymak erdemdir. Rakibini tanımayan, rakibini yenemez. O yüzden biz centilmenlikten, iyi niyetten asla ve asla taviz vermeden, yenile yenile kazanmayı öğrendik. Kaybede kaybede kazanmayı öğrendik. Geçtiğimiz günlerde bir bayram kutlaması vardı. Biz sıfır belediye başkanıyla gidiyorduk oraya. Geçen sefer 4 oldu. Şimdi bir baktık 18'de 15 olmuş. Ama bir baktık o kutlamada AK Parti ve MHP'den, ne il başkanı ne milletvekili hiçbiri gelmemiş. İlk kez kaybediyorlar. O gün il başkanıma dedim ki, 'Burada kusur onlarda değil. Demek ki biz bir şeyi yanlış yapıyoruz' dedim. Eğer kaybeden buraya gelmiyorsa bir eksik var. Bundan sonraki bayramlarda diğer partilerin il başkanlarını ara, 'Birlikte gidelim' de. Biz kaybede kaybede kazandığımız bu şehre barışı, kardeşliği, birlikteliği getireceğiz."