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Özgür Özel kardeşi hakkındaki gerçeği ilk kez açıkladı

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Özgür Özel kardeşi hakkındaki gerçeği ilk kez açıkladı

Politika Haberleri

CHP lideri Özel, Manisa'daki temasları sırasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve kardeşi Barış Özel'in işsiz olduğunu söyledi. CHP lideri, "Kardeşim Adalet yürüyüşünden beri işsizdir. İş bulursa kendi bulur. Ağabeyi ana muhalefet lideri diye asla kayrılmaz" dedi. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gitti. Burada dikkat çeken bir açıklamaya imza atan Özel, kardeşinin işsiz olduğunu söyledi. 

Özgür Özel ayrıca belediyeler için tasarruf genelgesi yayımlayacaklarını belirtti.

'İŞ BULURSA KENDİ BULUR'

Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel için söylediği sözler şu şekilde:

Özgür Özel kardeşi hakkındaki gerçeği ilk kez açıkladı - 1. Resim

İlk kez buradan söylüyorum. Kardeşim Barış Özel Adalet yürüyüşünden beri işsizdir. Bilmez miyiz İstanbul Belediyesi'nde işe koyalım, Ankara Belediyesi'nde işe koyalım. İş bulursa kendi bulur. Ağabeyi ana muhalefet lideri diye asla kayrılmaz.

 

Düzenleyen:  - Politika
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