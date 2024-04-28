Özgür Özel kardeşi hakkındaki gerçeği ilk kez açıkladı

Düzenleyen: Çağla Çağlar 28 Nisan 2024 12:09 - Güncelleme: 28 Nisan 2024 12:21 - Güncelleme:

Politika Haberleri

CHP lideri Özel, Manisa'daki temasları sırasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve kardeşi Barış Özel'in işsiz olduğunu söyledi. CHP lideri, "Kardeşim Adalet yürüyüşünden beri işsizdir. İş bulursa kendi bulur. Ağabeyi ana muhalefet lideri diye asla kayrılmaz" dedi.