Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Özgür Özel tren kazası davası için Çorlu'da: Peşlerini bırakmam

Özgür Özel tren kazası davası için Çorlu'da: Peşlerini bırakmam

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkanı Özel, 25 kişinin can verdiği tren kazası davası duruşmasını izlemek için Çorlu'ya geldi. Özel, "Ölenleri suçlu, suçluları masum gösteren bir karara kimse yeltenmesin. Bu iş burada bitmez. Bu tip kararları alanların, tren kazasında ölmüş 3 yaşındaki, 5 yaşındaki küçücük yavruların hakkına girenlerin peşini bırakmam" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın duruşmasını izlemek için Çorlu'ya geldi.

Kazada yakınlarını kaybeden ailelerle duruşma öncesinde İsmet İnönü Parkı'nda bir araya gelen Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çorlu'da annelerin, ailelerin direncinin bütün mazlum ve mağdurlara örnek olması gerektiğini söyledi.

"BUGÜN BİR KERE DAHA DÜŞÜNSÜNLER"

Davayı yakından takip ettiklerini ifade eden Özel, "Son sözüm şudur; biz geçen sefer söylemiştik, çok daha kararlı, çok daha güçlü ve çok daha kalabalık geleceğiz diye. Bunu sağlayan halkın iradesi. 31 Mart'ta her türlü adaletsizliğe 'dur' dediler. Geçen sefer kararı yerel seçimlerden sonraya bırakanlar, bugün bir kere daha düşünsünler." dedi.

Özel, 31 Mart'ta milletin Çorlu'da yavrusunu kaybetmiş annelerin yanında durduğunu kaydetti.

Özgür Özel tren kazası davası için Çorlu'da: Peşlerini bırakmam - 1. Resim

"PEŞLERİNİ BIRAKMAM"

Halkın bundan sonra da mazlumların ve masumların yanında olacağını belirten Özel, "Ölenleri suçlu, suçluları masum gösteren bir karara kimse yeltenmesin. Bu iş burada bitmez. Bu tip kararları alanların, tren kazasında ölmüş 3 yaşındaki, 5 yaşındaki küçücük yavruların hakkına girenlerin peşini bırakmam." diye konuştu.

Özel, açıklamasının ardından, tren kazasında yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla davanın görüleceği Halk Eğitim Merkezi'ne yürüyüşe geçti.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
"Uğruna kendimi ateşe atabilirim" Arda Turan'dan yıllar sonra gelen itiraf
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arı sütü ve poleni gibi ürünlere dışarıdan herhangi bir madde eklenemeyecek - GündemArı sütü ve polenine madde eklemek yasaklandıİzmir’e sis değil, çöl tozu bulutu çöktü: Göz gözü görmedi - GündemKoca şehre çöl tozu çöktü! Göz gözü görmediEski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu - GündemEski Bakan Yılmaz'ın vefat nedeni belli olduKahramanmaraş'ta kan donduran cinayet! 14 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kuzenini katletti - Gündem14 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kuzenini katlettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e tarihi mektubun birebir basımını hediye etti - GündemErdoğan'dan Almanları mest eden hediyeDiploması sahte, ismi çalıntı! Patiswiss'in sahibi Elif Tunaoğlu ile ilgili yeni iddialar - GündemPatiswiss'in adı çalıntı, sahibinin diploması sahte çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...