Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Karar çıkması bekleniyordu! Çorlu tren kazası davası bir kez daha ertelendi

    Karar çıkması bekleniyordu! Çorlu tren kazası davası bir kez daha ertelendi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Karar çıkması bekleniyordu! Çorlu tren kazası davası bir kez daha ertelendi
    Tren Kazası, Çorlu, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren kazası davası bir kez daha ertelendi. Duruşmada karar verilmesi bekleniyordu.

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018’de meydana gelen, 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin yargılamanın 19'uncu duruşması bugün Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

    Karar çıkması beklenen duruşma bir kez daha ertelendi. Davanın bir sonraki duruşması 25 Nisan'da görülecek.

    NE OLMUŞTU?

    Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek için hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetti, 328 kişi de yaralandı.

    Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın meydana gelmesinde kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde müdür olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde çalışan Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Şişe fırlattı diye öldürmüştü! Korkunç cinayette 'kalem' silah sayıldı - GündemKorkunç cinayette 'kalem' silah sayıldıOtobüste akbil krizi! Çığlık çığlığa kavga ettiler - GündemOtobüste akbil krizi! Çığlık çığlığa kavga ettilerAli Yerlikaya, Erdoğan'la telefon görüşmesini ilk kez anlattı: Sesim gitti - Gündem"Önce sesim gitti"9 ilde dev operasyon, iki suç örgütü çökertildi! - Gündemİki suç örgütü çökertildi!Fotoğraflar Bursa'dan geldi, denizin rengi şaşkına çevirdi! Mavi renkli parlamalar ortaya çıktı - GündemBursa'da denizin rengi değişti!Meteoroloji'den yeni uyarı geldi, göz gözü görmeyecek! İşte son tahminler... - GündemGöz gözü görmeyecek! Meteoroloji'den yeni uyarıİstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli, seferler iptal edildi! - Gündemİstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli!
    Sonraki Haber Yükleniyor...