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Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan haftaya görüşecek! Masada yeni anayasa ve yargı krizi olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Özgür Özel-Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinde masada neler olacak, sorusu araştırılmaya başlandı. 23 Nisan'daki resepsiyonda Erdoğan'ın Özel'e çay davetiyle buluşan liderler haftaya bir araya gelecek. Peki, Özel ve Erdoğan ne zaman görüşecek, ne konuşacak? Masada hangi başlıklar olacak? Ayrıntılar haberimizde...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile haftaya bir araya gelecek. Siyasetin gözü bu görüşmede olacak. Görüşmenin ana gündem maddesi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özel de anayasayı işaret etti. Peki, Özel ve Erdoğan ‘yeni anayasa’ dışında ne konuşacak? Özgür Özel, Erdoğan görüşmesi konu başlıkları neler? Tüm merak edilenler haberimizde...

Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan haftaya görüşecek! Masada yeni anayasa ve yargı krizi olacak - 1. Resim

ERDOĞAN VE ÖZGÜR ÖZEL BULUŞACAK

23 Nisan'daki resepsiyonda Erdoğan'ın Özgür Özel'e çay davetiyle bir araya gelen ikili gelecek hafta için  bir buluşma olacağının sinyallerini verdi.

Özel, görüşme için kendilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep edeceklerini belirtti ve "Önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise mevcut anayasayla ilgili liderler olarak neler yapabileceklerini tartışmanın faydalı olacağını belirterek görüşmenin olacağı yönünde sinyalleri verdi. 

İkilinin önümüzdeki hafta buluşması planlanıyor.

Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan haftaya görüşecek! Masada yeni anayasa ve yargı krizi olacak - 2. Resim

ÖZEL VE ERDOĞAN NE KONUŞACAK?

Erdoğan, görüşme başlıklarından birinin yeni anayasa çalışmaları olacağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partisinin kurmaylarıyla yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapmayı planladığı görüşme için partiden gelen önerileri dinledi.

CHP'li kurmaylara göre, Özel'in gündeminde yargı krizi, AYM'nin Can Atalay kararı gibi önemli gündemler de var.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, toplantılarda belediye başkanlarının son seçimlerde borçla devraldıkları belediyelere dikkat çektiği kaydedildi.

Ayrıca  iki liderin yapacağı görüşmede ekonominin de masaya yatırılması bekleniyor.

 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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