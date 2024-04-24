Özel-Erdoğan görüşmesinin perde arkası! Hemen talimat vermiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel dün akşam TBMM'deki resepsiyonda bir araya geldi. Samimi görüntülerin arka planını anlatan TGRT Haber Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, "Cumhurbaşkanı yan salonda çay içiyordu. Hemen Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'na 'Özgür Bey buradaysa onu da davet edelim' dedi. Özel de bu daveti geri çevirmedi" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istediğini açıklamıştı.

İki lider haftaya gerçekleşmesi beklenen önemli görüşme öncesinde dün akşam TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda bir araya geldi. TGRT Haber Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, dün akşam yaşananları aktararak "Gerçekten kalabalık bir resepsiyondu. Siyasi partilerin temsilcileri, vekiller, bakanlar oradaydı. Olumlu görüntüler verildi. Özel seçimin ardından sağduyulu bir şekilde hareket ediyor, Erdoğan'la da kavga etmeyeceğini söylemişti. Bu kapsamda da iki liderin bir araya gelmesi önemliydi. Özel zaten Erdoğan'dan randevu talep edeceğini söylemişti. Dün akşam da ilk temas gerçekleşti." dedi.

ERDOĞAN "ÖZGÜR BEY'İ DE DAVET EDİN" DEMİŞ

Sözcan kulis bilgilerine şöyle devam etti: "İki lider de resepsiyondaydı. Bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonun yan tarafında bulunan alana geçti. Vekiller, siyasi parti temsilcileri de vardı. Erdoğan daha sonra 'Özgür beyi de buradaysa davet edelim' dedi. Özel de bu daveti geri çevirmeyip salona geçti. Erdoğan Özel'e geçirdiği operasyonları ve sağlık durumunu sordu. Samimi, sıcak bir görüntü ortaya çıktı.

8 YILIN ARDINDAN İLK SICAK TEMAS

İki lider önümüzdeki hafta bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e anayasa konusunda teklifte bulunacağını söylemişti. Özel de daha önce bunların konuşulabileceğini söylemişti. Öte yandan 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Erdoğan büyük bir miting düzenlemişti. O zaman dönemin genel başkanı Kılıçdaroğlu ile bir temas vardı. 8 yılın ardından ilk kez yine ana muhalefet lideri ile böyle bir temas başlamış durumda. 31 Mart'ın ardından siyasette sıcak bir iklim yaşanıyor."