CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken "koltuk" mesajı: "Yerleşmezsen kaldırabilirler"

CHP lideri Özgür Özel 23 Nisan dolayısıyla TBMM'deki koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Dora'ya devretti. Özel'in "Bu koltuğa yerleşmezsen kaldırabilirler" sözleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu kongrede yenerek CHP'nin başına geçen Özgür Özel'den dikkat çeken koltuk mesajı geldi. 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Dora'ya devreden Özel, "Bu koltuğa yerleşmezsen kaldırabilirler" dedi.

İlgili Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Özgür Özel ile TBMM'de bir araya geldi

ÖZEL KOLTUĞUNU DEVRETTİ

TBMM'deki makamında çocuklarla bir araya gelen Özel, Bilkent Üniversitesi'nde katıldığı söyleşide tanıştığı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu kendisine devretmesini isteyen Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesine bağlı Müzik Hazırlık Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Dora Mimaroğlu'na koltuğunu devretti.

"SIRTINIZI DAYAYIN, YOKSA KALDIRABİLİRLER"

Özgür Özel, koltuğunu Mimaroğlu'na devrederken kullandığı sözler ise dikkat çekti:

"Ben de çok dolaştığım için bu koltukta çok oturmuyorum ama sen geleceksin diye alışayım dedim. Koltuğa oturdum. Koltuğu devredeceksek önce oturmak lazım. İsterseniz sırtınızı dayayın. Bu koltuktan iyice yerleşmezsen kaldırabilirler."

İlgili Haberler CHP kazanmadı, AK Parti kaybetti

ÖZEL KİME MESAJ VERDİ?

CHP lideri Özgür Özel'in verdiği mesaj dikkat çekti. "Özgür Özel kime ne mesaj verdi?" sorusu sosyal medyada gündem oldu. Uzmanlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerini ikinci kez kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir sonraki adresinin CHP Genel Başkanlığı olabileceği belirtiliyor.