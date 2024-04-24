Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken "koltuk" mesajı: "Yerleşmezsen kaldırabilirler"

CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken "koltuk" mesajı: "Yerleşmezsen kaldırabilirler"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP lideri Özgür Özel 23 Nisan dolayısıyla TBMM'deki koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Dora'ya devretti. Özel'in "Bu koltuğa yerleşmezsen kaldırabilirler" sözleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu kongrede yenerek CHP'nin başına geçen Özgür Özel'den dikkat çeken koltuk mesajı geldi. 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Dora'ya devreden Özel, "Bu koltuğa yerleşmezsen kaldırabilirler" dedi.

ÖZEL KOLTUĞUNU DEVRETTİ

TBMM'deki makamında çocuklarla bir araya gelen Özel, Bilkent Üniversitesi'nde katıldığı söyleşide tanıştığı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu kendisine devretmesini isteyen Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesine bağlı Müzik Hazırlık Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Dora Mimaroğlu'na koltuğunu devretti.

"SIRTINIZI DAYAYIN, YOKSA KALDIRABİLİRLER"

Özgür Özel, koltuğunu Mimaroğlu'na devrederken kullandığı sözler ise dikkat çekti:

"Ben de çok dolaştığım için bu koltukta çok oturmuyorum ama sen geleceksin diye alışayım dedim. Koltuğa oturdum. Koltuğu devredeceksek önce oturmak lazım. İsterseniz sırtınızı dayayın. Bu koltuktan iyice yerleşmezsen kaldırabilirler."

ÖZEL KİME MESAJ VERDİ?

CHP lideri Özgür Özel'in verdiği mesaj dikkat çekti. "Özgür Özel kime ne mesaj verdi?" sorusu sosyal medyada gündem oldu. Uzmanlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerini ikinci kez kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir sonraki adresinin CHP Genel Başkanlığı olabileceği belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Survivor yarışmacısı eski futbolcu Sercan Yıldırım hakkında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarihçi İlber Ortaylı, uçakta fenalaştı - GündemUçakta fenalaştı! İlber Ortaylı'dan korkutan haberElon Musk hâlâ temsilci atamadı! Bakan Uraloğu'ndan X için yeni yaptırım sinyali - GündemBakan Uraloğu'ndan X için yeni yaptırım sinyaliCHP lideri Özel'den "erken seçim" açıklaması: "Çağrım yok ama millet isterse ilk kişiyim" - Gündem"Erken seçim çağrım yok"Kamyon şoförünün hayatını yemek molası kurtardı - GündemKamyon şoförünün hayatını yemek molası kurtardıSokak ortasında 3 kişiyi darp edenler serbest bırakıldı - GündemSokak ortasında 3 kişiyi darp edenler serbest bırakıldıBakan Güler'den Alman lidere döner göndermesi: "İşi bitsin, Eurofighter'ı soracağız" - Gündem"İşi bitsin, Eurofighter'ı soracağız"
Sonraki Haber Yükleniyor...