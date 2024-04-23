CHP lideri Özel'den "erken seçim" açıklaması: "Çağrım yok ama millet isterse ilk kişiyim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM'de gerçekleştirilen 23 Nisan resepsiyonunda bir araya gelen CHP lideri Özgür Özel, gazetecilerin sorularına cevap verdi. Görüşmenin gündemini açıklamasının "Erdoğan'a açık mektup olacağını" söyleyen Özel, "Erken seçim çağrım yok" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyona katılan CHP Genel Başkanı Özel, gazetecilerin sorularını cevapladı. Anayasa değişikliği konusunda kapıları kapatmadıklarını ancak belirli şartların yerine getirilmesi gerektiğini söyleyen Özel, erken seçim iddialarına cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile randevusuna yönelik de açıklama yapan Özel, olumlu bir havada geçmesini ve sonuç almayı ümit ettiklerini belirtti.

"CUMHURBAŞKANINA AÇIK MEKTUP GİBİ OLUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde CHP’nin önceki genel başkanları ile görüşeceğini söyleyen Özgür Özel, "Bu her iki tarafında önem atfettiği bir çalışma ziyareti diyebiliriz. Her ikimizin de gündemleri var, o gündemleri takip edeceğiz görüşmede. Randevuyu talep ettikten sonra netleşirken, görüşmenin içeriğine, devlet geleneklerine uygun, siyasi kültürümüze uygun bir şekilde belki kısa bir ön müzakere yapar arkadaşlar, ardından görüşmeyi gerçekleştiririz. Benim görüşme gündemini buradan ilan etmem Cumhurbaşkanına açık mektup gibi olur” ifadelerine yer verdi.

"ERKEN SEÇİM ÇAĞRIM YOK"

Anayasa değişikliği hakkında da konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dinlemeden kesin bir şey söylemesinin yanlış olacağını dile getirdi. İktidarın anayasaya uyması konusunda gerekli ilerlemeleri görmeleri halinde kendilerinin de müzakere görüşmelerine katkı sağlayacağını söyleyen Özel, herhangi bir erken seçim talebinin seçmene saygısızlık olacağını, yerel seçimlerde bunun talep etmek için oy istemediklerini ve millet istemeden kendilerinin de erken seçim istemeyeceğini söyledi.

Özel, "Ben,

Özel, "Ben, ana muhalefet lideri olarak seçimde verdiğim söze bağlıyım ve bir erken seçim çağrım yok. 31 Mart seçimlerinin sonucunu böyle okumuyorum. Ama yarın hala yanlışlar yapılır ve millet erken seçim talep ederse ben erken seçimi en çok isteyecek kişiyim." dedi.

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İKİNCİ GÖRÜŞME OLUR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından tekrar bir araya gelip gelmeyeceklerine yönelik sorulan soruyu cevaplayan Özel, "Bu ikili ilişkiler, o toplantıya kimin nasıl geldiğine ve nasıl ayrıldığına, o toplantıdan ayrıldığında o toplantıyı verimli bulup bulmadığına bağlı. Bu iki taraflı bir şey. Siyasette her iki tarafta memnunsa, toplum bundan memnunsa ve toplumun, insanların yüzü gülüyorsa yüz güldürmek siyasetçilerin işi. Ama beyhude bir çabaysa o zaman tekrarlanmaz. Ben tekrarlanacağı ve sonuç alabileceğimiz bir görüşmeyi ümit ediyorum” diye konuştu.