Liderler arasında ilk temas! Erdoğan, Özel’i çaya davet etti

Erdoğan ile Özel TBMM'de bir araya geldi. İlk temasta Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderini çaya davet etti. İki lider arasındaki sohbete Kurtulmuş, Meclis Başkanvekili Celal Adan, DSP ve HÜDAPAR liderleri ile CHP’li Murat Emir de katıldı.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM’deki 23 Nisan Resepsiyonunda bir araya geldi. Görüşme iki lider arasında ilk temas oldu.

Edinilen bilgilere göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi parti grup başkanlarını çaya davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’ndan CHP lideri Özel’i çaya davet etmesini istedi. Bunun üzerine Akbaşoğlu Özel’in yanına giderek Cumhurbaşkanının davetini iletti. Özel de davete icabet ederek, Erdoğan’ın bulunduğu mermerli salona geçti.

"İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖRÜŞECEĞİZ"

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Emir ile Erdoğan’ın Özel’in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen göz ameliyatı hakkında sohbet ettiği de öğrenildi. Görüşme yaklaşık 10 dakika sürdü. Erdoğan, çıkışta gazetecilere “Benimle görüşme talepleri oldu. İnşallah önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Böyle ayaküstü olmaz” diye konuştu.

Özel de, “Çayımızı içtik, bayramlaştık, haftaya görüşeceğiz. (Anayasa değişikliği) Müzakerelere kapıları kapatan bir anlayışımız olmayacak. Seçmen bize birbiriyle konuşmayan, birbiriyle kavga ve polemik yapan iki siyasi lider olma görevi vermedi. Birbirimizi dinleyeceğiz, anlayacağız ve seçmenin bize verdiği görevleri yapacağız. Dengeli ve doğru bir iletişim olursa millet kazanır. Gerginliğe dönersek, tartışırsak millet kaybeder. Fakat daha sonra millet kendine kaybettirene de kaybettirir” dedi.