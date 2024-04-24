Erdoğan'dan Irak dönüşü Erivan'a mesaj: Bölgede yeni bir düzen kuruluyor

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın 1915 olayları için “soykırım” yerine “Büyük felaket” ifadesi kullanmasını değerlendiren Erdoğan “Artık bölgede yeni bir düzen kuruluyor. Bunu Paşinyan da anlamış durumda. Fırsat kapıları sonuna kadar açık kalmaz” dedi.

AKİF BÜLBÜL'ÜN HABERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak dönüşü uçakta, aralarında Ankara Temsilcimiz Akif Bülbül’ün de bulunduğu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

KARARLIYIZ, YOK EDECEĞİZ

TERÖRLE MÜCADELE: Irak’ta da Suriye’de de terör bataklığı sadece bizim çalışmamızla değil, buradaki her iki ülke yönetiminin müşterek gayretleriyle kurutulacaktır. PKK/PYD/YPG terör örgütü Irak’ın da istikrarına, kalkınmasına, huzuruna bir tehdittir. Bu tehdidin ortadan kaldırılması Irak’ın da çıkarınadır. Ben inanıyorum ki bu gerçeği görüyorlar ve artık bu pürüzün yok edilmesi için irade ortaya koyacaklardır. Irak’ın kalkınma vizyonunun, uluslararası yatırımların güvenliği için bu terör çukurlarının dümdüz edilmesi ve Irak için öngörülebilir yarınların inşa edilmesi şarttır. Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Terörle ve terör örgütleriyle birlikte yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara meydanı asla bırakmayacağız.

HESAPTAN KAÇIŞ YOK

GAZZE’DE KALICI ATEŞKES: Gazze’nin İsrail tarafından ele geçirilmesi, başka işgallerin de kapısını aralar. Gazze’nin, İsrailli hırsız teröristlerin yerleşimine açılması İsrail’i daha saldırgan, daha pervasız yapar. Buna da bizim müsaade etmemiz söz konusu olamaz. Dolayısıyla atmamız gereken adımlar var. Bütün sinir uçları nerede ise onları harekete geçirmemiz şarttır. İslam dünyası bu soykırımlara varan katliamlar zincirinin oluşturduğu titremeyle kendine gelmezse, reflekslerini tamamen kaybetme tehlikesiyle yüzleşir. Herkes bu konuyu görmezden gelebilir, unutabilir ama bizim öyle bir yaklaşımımız olamaz. Filistinli kardeşlerimizle biz et tırnak gibiyiz. Onların canı yanıyor ve kimse zannetmesin ki biz rahat uyuyoruz. Biz hiçbir zaman Hamaslılar dâhil Filistinli kardeşlerimizi kendi başlarına bırakmayız. Bizim öykümüz Filistin davasından ayrı yazılamaz. İsrail katliamlarının izlerini silmek, soykırım delillerini karartmak için bu saldırıları gerçekleştiriyor. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz gerçeği ortaya koymaya, İsrail’in cinayetlerini dillendirmeye devam edeceğiz. Şunu bilelim ki, zamanın Hitler’i Netanyahu ve suç ortakları hesap vermekten kaçamayacak. O ne kadar kaçarsa kaçsın, biz de o denli onu takip edeceğiz.

FIRSAT KAPILARI AÇIK KALMAZ

PAŞİNYAN’IN 1915 OLAYLARI İÇİN “BÜYÜK FELAKET” DEMESİ: Artık bölgede yeni bir düzen kuruluyor. Dayanaksız ezberlerin bir kenara bırakılma vakti geldi ve geçiyor. Zamanın gerçekleriyle hareket etmek, gerçeklikle bağı olmayan uydurma tarihî öykülerle hareket etmekten her zaman daha iyidir. Şu anda bunu Paşinyan da anlamış durumda. Tarihî süreçte neyin ne olup bittiğini öncelikle tarihçiler ele alır. Bu konuda en başından beri çok açık davrandık ve arşivlerimizi açabileceğimizi söyledik ve açtık. Şimdi gerçekçi bir zeminde yeni bir yol haritaları oluşturma zamanıdır. Umarım Ermenistan, diasporanın kendilerini esir ettiği karanlıktan kurtulup, aydınlık yarınlar için yeni başlangıçlar yapma yolunu seçer. Fırsat kapıları sonsuza kadar açık kalmaz. Sadece diaspora değil, birçok kışkırtıcı bu süreçte Ermenistan’ı etkileme gayreti içerisinde. Zaman zaman da bizler de uyarılarımızı yaptık. Umarım Ermenistan doğru yolu tercih eder ve yeni bir dönem başlar.

ÖZEL İLE ANAYASAYI KONUŞACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta yapacağı görüşmeyi değerlendirdi. Özel’le buluşmada ‘yeni anayasa’ için teklifte bulunacaklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin eskinin darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir. Yani bu konuda CHP’nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım. Bu görüşme sağlandığında tabii ki anayasa konusu da bizim görüşme başlıklarımızın arasında yer alacaktır. Sayın Özel’le bunları konuşarak böyle bir adımı atabileceğimizi kendisine teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz. Biz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli köşe taşlarından biri olan yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili çalışmaktan, gayret etmekten geri durmayacağız. Milletimize yeni ve demokratik bir anayasa kazandırana kadar gayretimiz sürecektir."

TÜM HARCAMALAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Erdoğan, kamuda yapılacak tasarruftan gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının anlaşılması gerektiğini belirterek şöyle dedi: Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tasarruf adımlarını takip edecek tüm harcamalar gözden geçirilecektir. Önceliğimiz ve birinci hedefimiz, tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmaktır. Bunu daha önce biz başardık. Yine başaracağız.

YAPANLAR BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK

Fahiş fiyata yönelik düzenlemenin sorulması üzerine Erdoğan “Burada temel önceliğimiz her şeyden önce vatandaşımızın refahıdır. Aşırı kâr hırsı dizginlenmedikçe maaş artışı işe yaramıyor. Kısa süre içinde somut birtakım adımlarla enflasyonu da artıran bu fahiş fiyatlara karşı mücadelemiz kesinlikle gerçekleşecektir.

Ambalajların üzerine fiyatlarının yazılması konusu da düşünülebilir. Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek” dedi.