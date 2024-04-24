AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesine ilk yorum

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel ile TBMM'deki resepsiyonda kısa bir sohbet gerçekleştirdi. İki lider haftaya bir görüşme yapacaklarını duyururken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Bugünün önemine uygun olarak bir görüşme oldu ve bayramlaşıldı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam CHP lideri Özgür Özel ile TBMM'de gerçekleştirilen 23 Nisan resepsiyonunda bir araya geldi. Gerçekleştirilen kısa görüşmenin ardından Erdoğan, "Özgür Özel ile haftaya görüşeceğiz." dedi.

"CUMHURBAŞKANININ TEŞRİFLERİYLE BİR ARAYA GELDİLER"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özel’in görüşmesi hakkında gazetecilerin sorularını cevapladı. Akbaşoğlu görüşme ile ilgili şunları söyledi: “Bu konuyla ilgi tabi ki daha önceden de kamuoyuna yansıyan bir talep söz konusuydu. Bu sene inşallah yerine gelmiş olacak. Karşılıklı olarak görüşüp netleştirilecek. Bugüne ilişkin bir resepsiyon. Milli egemenliğin tecelligahı olan meclisimizin 104’üncü yaşında hep beraber burada güzel bir ambiyans oluşturduk. Bütün milletimizin temsilcileri bu birlikteliği ortaya koydu. Cumhurbaşkanımızın resepsiyona teşrifleri ile hep beraber, bütün milletvekilleri ve davetliler ile Cumhurbaşkanımız bir araya geldiler.

"GÜNÜN ÖNEMİNE UYGUN ŞEKİLDE BAYRAMLAŞILDI"

Daha sonra da içerideki odada değerli siyasi partilerimizin genel başkanları ve temsilcileri ile görüştü. İçeride milletvekillerimiz, CHP Genel Başkanı, Hüda-Par Genel Başkanı, DSP Genel Başkanı AK Parti Grup Başkanı, Meclis Başkanvekillerimiz ve Meclis Başkanımız tabi ki, MHP Grup Başkanvekili vardı. Bugünün önemine uygun olarak bir görüşme oldu ve bayramlaşıldı” şeklinde konuştu.