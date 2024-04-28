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Son gelişmelerden sonra... CHP'nin milletvekili sayısı artabilir!

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Son gelişmelerden sonra... CHP&#039;nin milletvekili sayısı artabilir!

Gündem Haberleri

31 Mart yerel seçimlerinden büyük bir başarı gösteren Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni milletvekillerinin katılabileceği belirtiliyor.

Yerel seçimlerde CHP tarihinde görülmemiş bir başarı elde etmişti. İYİ Parti'den daha önce istifa eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun CHP'ye katılmasının ardından yeni isimlerin de CHP'ye katılabileceği konuşuluyor.

Duvar'ın haberine göre, parti yöneticileri CHP'nin yeni dönemde 'çekim merkezi' olacağını düşünüyor. CHP'li yöneticiler, partiye katılımların devam edeceği görüşünde...

İYİ Parti, DEVA Partisi gibi muhalefet partilerindeki milletvekilleri arasından beklenen yeni katılımların 6-7 milletvekilini bulabileceği konuşuluyor.

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