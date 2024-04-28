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İyi Parti'nin kritik isimleri belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İyi Parti&#039;nin kritik isimleri belli oldu

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İyi Parti'de genel başkanlık seçiminin ardından GİK ve MDK üyeleri de belirlendi. GİK'te Başkanlık Divanı'nda genel başkanlık yarışında olan Tolga Akalın da yer alırken, kurulda Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz ile bir süre önce partiden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale'nin de yer alması dikkati çekti. 

Dün İyi Parti'de genel başkanlık yarışı vardı. Parti üçüncü turda yeni liderini Müsavat Dervişoğlu olarak seçti. Öte yandan partide 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri belirlendi.

Buna göre, yeni GİK'te Başkanlık Divanı'ndan Oktay Vural, Ayfer Yılmaz, Saltuk Buğra Kavuncu, Sedat Aksakallı, Şükrü Kuleyin, Naci Cinisli, Mehmet Tolga Akalın, Burak Akburak, Cem Özdemir, Birol Aydemir, Türker Yörükçüoğlu, Ayşe Sucu ve Taner Demirer yer almazken, Hakan Şeref Olgun, Ayyüce Türkeş Taş, Kürşad Zorlu, Ünzile Yüksel ve Selcan Taşcı Hamşioğlu listeye girdi.

İyi Parti'nin kritik isimleri belli oldu - 1. Resim

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

YENİ GİK ÜYELERİ

Kurulda partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz ile bir süre önce partiden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale'nin de yer alması dikkati çekti.

Liste, şu isimlerden oluştu:

Ayyüce Türkeş Taş, Hakan Şeref Olgun, Turan Yaldır, Kürşad Zorlu, Uğur Poyraz, Hasan Toktaş, Ersin Beyaz, Ümit Özlale, Selcan Taşcı Hamşioğlu, Yavuz Aydın, Ünzile Yüksel, Enver Yılmaz, İsmail Koncuk, Müjdat Öztürk, Ali Feyzi Karaca, Kadir Ulusoy, İmran Nilay Tüfekçi, Melih Aydın, Selçuk Kılıçarslan, Cumali Durmuş, Dursun Çolak, Cenk Özatıcı, Ali Topçu, Kazım Haluk Ünal, Nevzat Korkmaz, Hasan Eryılmaz, Orkun Kanber, Alper Akdoğan, Erol Karapınar, Kazım Yücel, Özdemir Polat, Fatih Koca, Ali Adnan Kaya, Rıdvan Yalçın, Burcu Akçaru, Ali Demir, Mehmet Aslan, Fatih Demirkol, Alparslan Yüce, Berna Sukas, Canan Uçar, Hamdi Taner Özeler, Kısmet Çelik, Emel Bilenoğlu, Kübra Dursun, Demet Tekdemir, Kevser Ofluoğlu, Huriye Pelin Tellitepe Turan, Hilal Şerifoğlu, Ali Coşkun.

İyi Parti'nin kritik isimleri belli oldu - 2. Resim

MDK ÜYELERİ

Yeni MDK'de ise şu isimler yer aldı:

Güçlü Şenel, Zeki Buldan, Kadriye Ünler, Hamza Yurtsever, Hatice Kayalı, Ozan Canyurt, Emin Özkurt, Yusuf Afat, Kenan Kaçmaz, Funda Dilara Arıkan, Abdullah Şalcı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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