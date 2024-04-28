İyi Parti'nin kritik isimleri belli oldu

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Nisan 2024 11:34 - Güncelleme: 28 Nisan 2024 11:49 - Güncelleme:

Politika Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İyi Parti'de genel başkanlık seçiminin ardından GİK ve MDK üyeleri de belirlendi. GİK'te Başkanlık Divanı'nda genel başkanlık yarışında olan Tolga Akalın da yer alırken, kurulda Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz ile bir süre önce partiden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale'nin de yer alması dikkati çekti.