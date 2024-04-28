Akşener bedelini ödedi, bırakıp gitti... İyi̇ Parti̇ yoluna Müsavat Dervişoğlu ile devam edecek

Meral Akşener kendi kurduğu partiye veda etti. Yerine delegelerden en çok oyu alan Müsavat Dervişoğlu geçti. Partiyi iktidara taşıyacağını söyleyen Dervişoğlu “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.

ESMA ALTIN ANKARA - Yerel seçimlere “hür ve müstakil” girme kararının ardından büyük bir hayal kırıklığına uğrayan İyi Parti, 5’inci Olağanüstü Kurultayı’na gitti. Ankara’da yapılan kurultayda, başarısızlığın sorumluluğunu üstlenerek genel başkanlığı bırakan Meral Akşener, veda konuşması yaptı.

“Bugün emaneti devretme günü” diyen Meral Akşener “Her daim kimseden bir beklentim olmaksızın, gerektiğinde bedel ödemeyi bildim. Bundan dolayı da asla pişman olmadım. Haklılığımızın elbet bir gün anlaşılacağını biliyorum. Haksız olduğum için değil, söz verdiğim için bırakıyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından Akşener salondan ayrılırken bazı partililer gözyaşı döktü.

Daha sonra genel başkanlık için Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz yarıştı. Üçüncü tura kana Aydın 548, Dervişoğlu 611 oy aldı. Böylelikle Akşener’in desteklediği iddia edilen Müsavat Dervişoğlu İyi Parti’nin yeni lideri oldu. Teşekkür konuşması yapan Dervişoğlu “Birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. Ondan sonra da iktidar yolculuğunu devam edeceğiz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi. Meral Akşener, Dervişoğlu’nu sosyal medyadan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise telefonla arayarak tebrik etti.

İÇERİDE SESSİZLİK DIŞARIDA KAVGA

Kurultay için hem içeride hem de dışarıda yoğun güvenlik tedbirleri alınırken, salon kapasitesi yeterli olmadığı için izleyici alınmadı. Ancak kurultay salonunun dışında partililer yoğun bir kalabalık oluşturdu. Bazı partililer kurultay salonuna girmek isteyince, dışarıda arbede yaşandı.

İyi Parti Grup Başkanı Koray Aydın’ın salona giriş yaparken isminin anons edilmesiyle birlikte bütün salon ayağa kalktı.

Kurultayda hiçbir aday için afiş veya tanıtım ile ilgili pankart asılmazken, sadece Akşener ile ilgili afişlere yer verilmesi, sanki sadece Akşener adaymış gibi yorumlandı. Yine çalınan müzikler ve video gösteriminde de Akşener vurgusu yapılması dikkat çekti. Akşener’in vedası için ise “Hatıran Yeter” şarkısı çalındı. Partililer içinden “Varlığın yeter” sloganları atılırken, herkes uzun süre Akşener’i alkışladı. Konuşma için sahneye çıkan Akşener’e özel bestelenen “Atatürk’ün Kızı” şarkısı seslendirildi.