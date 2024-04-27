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Haberler > Politika > Rakibi Koray Aydın için oy istedi... Delegelerin yuhaladığı İyi Partili Kodaz salonu terk etti

Rakibi Koray Aydın için oy istedi... Delegelerin yuhaladığı İyi Partili Kodaz salonu terk etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meral Akşener'in aday olmadığı İyi Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nın ilk iki turundan sonuç çıkmadı. Başkan adaylarından Günay Kodaz, üçüncü turda rakibi Koray Aydın için oy istedi. Kodaz, delegeler tarafından yuhalanarak salonu terk etti.

Seçim yenilgisinin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İyi Parti'de beklenen gün geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmadığını açıkladığı kritik 5. Olağanüstü Kurultay'dan birinci ve ikinci turda sonuç çıkmadı, seçim üçüncü tura kaldı. 

Seçimin ikinci turunda 3 oy alan Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, rakibi Koray Aydın için oy istedi. Kodaz, Aydın için oy istemesinin ardından salonda hazır bulunan delegeler tarafından yuhalandı. Delegeler tarafından yuhalanan Kodaz, salonu terk etti.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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