Rakibi Koray Aydın için oy istedi... Delegelerin yuhaladığı İyi Partili Kodaz salonu terk etti

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Nisan 2024 20:09 - Güncelleme: 27 Nisan 2024 20:44 - Güncelleme:

Politika Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Meral Akşener'in aday olmadığı İyi Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nın ilk iki turundan sonuç çıkmadı. Başkan adaylarından Günay Kodaz, üçüncü turda rakibi Koray Aydın için oy istedi. Kodaz, delegeler tarafından yuhalanarak salonu terk etti.