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Akşener ile görüştü mü? İyi Parti lideri Dervişoğlu'ndan açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akşener ile görüştü mü? İyi Parti lideri Dervişoğlu&#039;ndan açıklama geldi

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan seçilmesinin ardından eski başkan Meral Akşener ile görüşüp görüşmediği sorusuna cevap verdi.

İyi Parti lideri Akşener'in aday olmadığı 5. Olağanüstü Kurultay'da Müsavat Dervişoğlu, rakiplerini geride bırakarak İyi Parti'nin yeni başkanı oldu. Dervişoğlu, başkan seçilmesinin ardından basın mensuplarının "Meral Akşener ile görüştünüz mü?" sorularına cevap verdi. 

DERVİŞOĞLU AKŞENER İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayında partisinin yeni genel başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu, ATO Congresium'da yapılan 5. Olağanüstü Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) oylaması öncesi gazetecilerin sorusunu cevapladı.

Gazetecilerin siyasilerden tebrik mesajı gelip gelmediği sorusuna Dervişoğlu, "Tebrik için aradı Sayın Cumhurbaşkanı, ben de kendisine teşekkürlerimi ve iyi dileklerimi ilettim." cevabını verdi.

Dervişoğlu, Meral Akşener'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapmasının ardından kendisini telefonla arayıp aramadığı sorusuna ise "Sayın Genel Başkanımız da tebrik etti" dedi.

Öte yandan İyi Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin yeni genel başkanı seçildi. Rakibi Koray Aydın ise 548 aldı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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